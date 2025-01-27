قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف مشروع قانون منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة
المحكمة تحسم الموقف بشأن إلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مواد اللغة العربية
في الإسراء والمعراج.. أبو الأنبياء أوصى سيدنا محمد بـ27 كلمة فهل تعرفها؟
طقس اليوم | احترس.. هذه الظاهرة تضرب عددا من المدن
"التعليم والبحث العلمي": مصر المدافع الأول عن الأمة ضد الظلم والطغيان
البيت الأبيض: كولومبيا وافقت على جميع شروط الرئيس ترامب
نزلت تاني.. مفاجأة في أسعار الدواجن للمستهلك اليوم الإثنين 27-1-2025
سيناتور أمريكي: روسيا تفوز ونحن نخسر الحرب في أوكرانيا
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين
وقع بالايميل| حقيقة انتقال أشرف بن شرقي للأهلي.. وموعد ظهوره الأول مع الفريق
ترامب يخطط لتوقيع اتفاقية ترحيل المهاجرين إلى "دولة ثالثة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العاملين بالنقل البري: نؤيد القيادة السياسية ونرفض تهجير الفلسطينيين

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الديب أبوعلي
×

أكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، برئاسة أشرف الدوكار، أمين الصندوق المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي، دعم وتأييد عمال النقل البري لموقف القيادة السياسية ورفض المحاولات المشينة لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.

وشدد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، على أن محاولات التهجير التي يتعرض لها شعب فلسطين مرفوضة رفضا قاطعا، بل وتعد انتهاكا لكل قيم المنطقة العربية.

ودعا مجلس إدارة النقابة، جموع العاملين بالنقل البري للاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم ومساندة سيادته للتصدي بقوة لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالأمن القومي المصري.

وأكد مجلس إدارة النقابة العامة أن مصر  ستظل دائما هي حصن الأمان لكل الشعب العربي ضد أي تهديد أو محاولات  للاستيلاء علي حق من حقوق الشعوب العربية.

وأدان مجلس النقابة عمليات التهجير القسري لسكان غزة باعتبارها مخالفة لكل القيم الإنسانية والتي يجب التصدي لها من المجتمع الدولي بأكمله ورفض أي محاولة للنقل من أمن واستقرار المنطقة العربية، مؤكدين أن مصر ستظل علي موقفها الواضح والداعم للقضية الفلسطينية، وستظل ترفض وبشدة كل ما يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة القضية الفلسطينية عبد الفتاح السيسي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التهجير تهجير الشعب الفلسطيني النقابة العامة للعاملين بالنقل البري التهجير القسري لسكان غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

5 تكليفات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة قبل رمضان

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 .. ترقبوها هنا

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

بـ13 دعاء في ليلة الإسراء والمعراج قبل النوم تسمع خبرا سعيدا في الصباح

50 % تخفيض على تذاكر مصر للطيران.. كيفية الحجز خطوة بخطوة؟

50 % تخفيض على تذاكر مصر للطيران ومجانا لهؤلاء.. كيفية الحجز خطوة بخطوة؟

دعاء آخر ساعة في الإسراء والمعراج

دعاء آخر ساعة في ليلة الإسراء والمعراج.. يغير حياتك 180 درجة فلا تفوته

الأمطار

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أفضل ما يقرأ في ليلة الإسراء والمعراج

أفضل ما يقرأ في ليلة الإسراء والمعراج.. 4 سور لم يتركها النبي تُفرج الكرب وتغفر الذنوب

بيان جديد من الضرائب بشأن الضريبة على الأجور والمرتبات.. ما الجديد؟

بيان هام من الضرائب بشأن الضريبة على الأجور والمرتبات.. ما الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العنف المدرسي.. كيف نقضي على الظاهرة الخطيرة؟

المزيد