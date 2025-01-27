العاملين بالنقل البري: نؤيد القيادة السياسية ونرفض تهجير الفلسطينيين

أكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، برئاسة أشرف الدوكار، أمين الصندوق المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي، دعم وتأييد عمال النقل البري لموقف القيادة السياسية ورفض المحاولات المشينة لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.

وشدد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، على أن محاولات التهجير التي يتعرض لها شعب فلسطين مرفوضة رفضا قاطعا، بل وتعد انتهاكا لكل قيم المنطقة العربية.

ودعا مجلس إدارة النقابة، جموع العاملين بالنقل البري للاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم ومساندة سيادته للتصدي بقوة لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالأمن القومي المصري.

وأكد مجلس إدارة النقابة العامة أن مصر ستظل دائما هي حصن الأمان لكل الشعب العربي ضد أي تهديد أو محاولات للاستيلاء علي حق من حقوق الشعوب العربية.

وأدان مجلس النقابة عمليات التهجير القسري لسكان غزة باعتبارها مخالفة لكل القيم الإنسانية والتي يجب التصدي لها من المجتمع الدولي بأكمله ورفض أي محاولة للنقل من أمن واستقرار المنطقة العربية، مؤكدين أن مصر ستظل علي موقفها الواضح والداعم للقضية الفلسطينية، وستظل ترفض وبشدة كل ما يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.