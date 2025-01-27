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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير: ريمونتادا الأهلي لم تكتمل بسبب إمام عاشور

فريق النادي الأهلي
فريق النادي الأهلي
باسنتي ناجي
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علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي تعادل الأهلي وبيراميدز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عمرو الدردير: "ريمونتادا الأهلي لم تكتمل بسبب إمام عاشور، أضاع أهم ركلة جزاء ، طرد أحمد توفيق باطل وركلة جزاء الأهلي صحيحة، والتحكيم  يحتاج لمعجزة، كولر عدل التشكيل في الشوط الثاني وبيراميدز تفوق في الشوط الاول".

الأهلي ضد بيراميدز

وكان قد أكد عبد الحميد حسن نجم الأهلي السابق، رضاه بالتعادل الذي حققه الفريق أمام بيراميدز، بهدفين لمثلهما، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأضاف حسن، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام بيراميدز في ظل الغيابات التي يعانى منها الفريق.

وأشار عبد الحميد حسن، إلى أن بيراميدز فريق مميز لديه بدائل جيدة، لذلك كان التعادل نتيجة منطقية لمباراة الفريقين، بينما عن رأيه في جراديشار، قال إنه «لاعب كرة» لكنه ليس شرسًا في منطقة الجزاء على الرغم من تقديمه مستوى جيد.

بيراميدز عمرو الدردير الأهلي إمام عاشور الأهلي وبيراميدز

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