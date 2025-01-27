الدردير يكشف مفاجأة بشأن صفقة انتقال بن شرقي للأهلي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير مفاجأة بشأن أشرف بن شرقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير: "خلصت خلاص أشرف بن شرقي وقع للأهلي".

ريمونتادا الأهلي أمام بيراميدز

وكان قد أكد شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر قدم مستوى جيد خلال لقاء بيراميدز، مشيرًا إلى أن رامي ربيعة قدم مستوى جيد رغم تسببه في استقبال الهدف الأول، ونجح في استعادة توازنه سريعا وسجل هدف للفريق الأحمر.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "رامي ربيعة يقدم مستوى جيد مع الأهلي مؤخرًا، واستعاد كثيرًا من مستواه المعهود، والفريق الأحمر لم يكن لديه استراتيجية واضحة، والفريق استفاد من التواجد الجماهيري".

وأضاف: "كولر دخل المباراة بتشكيل خاطئ، ومصطفى العش رغم مشاركته في الظهير الأيسر، لكن كنت أتمنى أن يلعب بجوار رامي ربيعة في الدفاع، لكن الأهلي دائما يحتاج للظهير الهجومي".