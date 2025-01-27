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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صدور رواية «الدائرة» لـ نجلاء علام بمعرض الكتاب

غلاف رواية الدائرة لـ نجلاء علام - رسوم: محمد عطية
غلاف رواية الدائرة لـ نجلاء علام - رسوم: محمد عطية
فن وثقافة
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يصدر للكاتبة نجلاء علام رواية لليافعين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بعنوان "الدائرة" عن دار بيت الحكمة، ورسوم الفنان محمد عطية. 

تقول الكاتبة نجلاء علام: إن رواية الدائرة تعالج عدة قضايا تهم اليافعين مثل مراحل تكوين الشخصية، وكيفية قيادة المشاعر والأحاسيس، من خلال فتى مشتت الذهن، يحاول بدء صفحة جديدة من حياته، تلاحقه الأحلام والرؤى، تدفعه كي يعيد النظر في مواقفه وتصرفاته، تصاحبه الأحلام في رحلة تكوين شخصيته، ثم تتوالى أحداث الرواية التي تؤكد على مراحل نضج الشخصية والتعلم من التجربة والخطأ. 

غلاف رواية الدائرة لـ نجلاء علام - رسوم: محمد عطية

اتساع الدائرة 

وعن عنوان الرواية قالت نجلاء علام: لكل منا دائرة يدور فيها أو حولها، دائرة من الأصدقاء، دائرة من المفضلات، دائرة من الاختيارات، وحتى دائرة من المشاعر، تبدأ الرواية والبطل وحيدًا وكأنه محاصر داخل دائرة نفسه، ثم تتسع الدائرة لتشمل الأم والأب والجدة، ومع أحداث الرواية تتسع الدائرة أكثر لتشمل الأصدقاء والزملاء، ثم تتسع أكثر لتشمل المجتمع الذي يعيش فيه، وفي نهاية الرواية تحدث مفاجأة في الأحداث تجعله يُقدم على تحمل المسئولية برضى وسعادة. 

ومن الجدير بالذكر أن الكاتبة نجلاء علام صدر لها العديد من قصص وكتب الأطفال، وحصلت على جائزة أفضل كتاب للأطفال من معرض الكتاب في دورته 44 عن رواية لمسة الأم. 

معرض الكتاب الدائرة الفنان محمد عطية نجلاء علام

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