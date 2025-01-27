أحمد رفعت: مصر حريصة على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مع اقتراب شهر رمضان

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنّ هناك توجيهات رئاسية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة خاصة مع اقتراب شهر رمضان، موضحا أن الدولة مهتمة بتوافر منافذ البيع والمعارض لمواجهة جشع التجار نتيجة الظروف المحلية والإقليمية.



توجيهات رئاسية بزيادة الدعم للأسرة المصرية



وأضاف «رفعت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الرئيس السيسي وجه بإدراج المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» وأبناء الشهداء ضمن منظومة الدعم، مشيرا إلى أن كثير من الناس لا يعلمون أن الدولة المصرية لديها أكثر من 6 مليار جنيه دعم لغذاء تلاميذ المدارس، إذ يعتبر دعم غير مباشر للأسرة المصرية، كما أن دعم الألبان ارتفع من 3 إلى 5 مليارات.



الدعم الطبي الموجه للأسر المصرية كإجراء العمليات



وتابع: «لدينا أكثر من 2.5 مليون عملية جراحية فيهم 82 عملية قلب مفتوح جرى إتمامهم مجانا، بالتالي تكلفة هذه العملية ذات قيمة كبيرة، بمعنى كأن الدولة قدمت لـ82 ألف أسرة مصرية أكثر من 100 ألف لإجراء العملية، مع مراعاة الإجراء السريع لها».