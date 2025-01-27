75 مليون يورو.. مرموش في المرتبة الخامسة لأغلى صفقات الشتاء



يُعد النجم المصري الدولي عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أحد أبرز الأسماء في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، حيث حل في المركز الخامس ضمن قائمة أغلى الصفقات في تاريخ الميركاتو الشتوي، بعد انتقاله من آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وانضم عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو، ليصبح أحد أغلى اللاعبين الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية. جاءت هذه الصفقة بعد الأداء الرائع الذي قدمه مرموش مع ناديه السابق آينتراخت فرانكفورت على مدار 18 شهرًا، منذ انضمامه من فولفسبورغ الألماني في صيف عام 2023.

بداية مشوار مرموش مع مانشستر سيتي:

استهل مرموش مشواره مع فريقه الجديد بشكل لافت، حيث شارك كأساسي في مباراة الفوز على تشيلسي بنتيجة 3-1 في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي. قدم مرموش أداءً متميزًا في أولى مشاركاته، حيث أظهر ثقة كبيرة وقدرات فنية عالية، وسجل هدفًا تم إلغاؤه لاحقًا.

قائمة أغلى صفقات في إنتقالات الشتاء:

جاء عمر مرموش في المركز الخامس ضمن قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ الانتقالات الشتوية، والتي تضم أسماء لامعة في عالم كرة القدم. وفيما يلي القائمة الكاملة:

فيليب كوتينيو: 135 مليون يورو

إنزو فرنانديز: 121 مليون يورو

فيرجيل فان دايك: 85 مليون يورو

دوسان فلاهوفيتش: 80 مليون يورو

عمر مرموش: 75 مليون يورو

ميخايلو مودريك: 70 مليون يورو

جونزالو راموس: 65 مليون يورو

إيمريك لابورت: 65 مليون يورو

برونو فرنانديز: 65 مليون يورو

كريستيان بوليسيتش: 64 مليون يورو

تُعتبر صفقة مرموش واحدة من أبرز الصفقات التي أبرمها مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة، حيث يُنظر إلى اللاعب المصري على أنه إضافة قوية للفريق بفضل مهاراته الفنية وقدرته على التأثير في المباريات. كما تعكس هذه الصفقة الثقة الكبيرة التي يوليها بيب جوارديولا في قدرات مرموش، الذي يُتوقع أن يلعب دورًا محوريًا في مسيرة الفريق خلال الموسم الحالي.