الدولار يبدأ الأسبوع بمكاسب طفيفة بعد تهديد ترامب كولومبيا

بدأ الدولار الأميركي الأسبوع بمكاسب متواضعة، بعد أن هدد الرئيس دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية على كولومبيا، لرفضها السماح لطائرات المهاجرين المرحلين بالهبوط في البلاد.

انتعشت العملة الأميركية بعد أسوأ أسبوع لها في 14 شهراً، وارتفعت بنحو 0.2% مقابل اليورو، وأقل قليلاً مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

كان الدولار الأميركي انخفض في وقت سابق، بعدما رأى المتداولون الكثير من الكلام والقليل من الرسوم الجمركية في الأسبوع الأول لتولي ترمب السلطة.

أمر ترمب بفرض تعريفات جمركية طارئة بنسبة 25% على جميع السلع الكولومبية القادمة إلى الولايات المتحدة، والتي سيتم رفعها إلى 50% في غضون أسبوع واحد.