الخارجية الروسية: الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة لم تبدأ بعد

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا نقلا عن الخارجية الروسية يفيد بأن الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة لم تبدأ بعد.

في سياق أخر، أفادت وكالة أ ف ب، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب من حلفائه العمل على صيغة لمحادثات سلام مع روسيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت أوكرانيا أنها تمكنت من استعادة جثث 757 جنديا لقوا حتفهم أثناء القتال ضد روسيا، حسبما أعلن مقر تنسيق معاملة أسرى الحرب.

وأوضحت السلطات الأوكرانية أنه تم انتشال جثث 451 جنديا من قطاع دونيتسك على خط المواجهة، و71 من قطاع باخموت، و51 من قطاع فوهلدار، بحسب ما أوردته جريدة كييف اندبندنت الأوكرانية.

وأشارت إلى أنه تم انتشال 13 و137 جثة من قطاعي لوجانسك وزابروجيا على التوالي كما تم انتشال 34 جثة أخرى من المشارح في روسيا.