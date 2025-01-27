خالد الغندور: أنباء عن انتقال زيزو ومصطفى محمد للنادي الأهلي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن انتقال المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري للأهلي، يُعتبر صدمة لجماهير الزمالك، خاصة بعد انتقال إمام عاشور سابقا، والآن يُتداول الحديث عن انتقال زيزو لـ الأحمر، ولا يُستبعد أيضا أن نسمع قريبًا عن انضمام فرجاني ساسي، كما سمعنا أن مصطفى محمد قد يعود من نانت على القلعة الحمراء.

خالد الغندور: من حق الأهلي يشوف المفيد لفريقه

وأضاف “الغندور”، في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت أف أم»، “من حق أي نادي التفاوض مع أي لاعب لتعزيز صفوفه، سواء كان مرتبطا عاطفيا مع الجماهير أو لا، فهذه الأمور أصبحت من الماضي”.

وأكد: “من حق النادي الأهلي يشوف المفيد لفريقه، وكذلك أي نادٍ يشوف”.

وأوضح نجم القلعة البيضاء السابق: “إمام عاشور كان بيعيط لحبه للزمالك، ودلوقتي بيعيط لحبه للأهلي، خلاص يا جماعة انسوا الأفكار دي، دلوقتي اللاعب بيفكر في الفلوس والمجد والشهرة”.

خالد الغندور: الأهلي نادٍ شعبيته كبيرة

وتابع: "الأهلي نادٍ شعبيته كبيرة، وأي لاعب بيروح عنده بيكبر، وبيكون في إعلانات وقوة وفلوس، والأهلي ملتزم في ده كمان".