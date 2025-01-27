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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رياضة النواب توصي وزارة الشباب باستبدال قطعة أرض من "الأوقاف" لخدمة شباب الشرقية

رياضة النواب
رياضة النواب
فريدة محمد
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ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم  بنقل أصول قطعة أرض ملك وزارة الأوقاف علي مساحة فدان إلى وزارة الشباب والرياضة لإنشاء ملعب كرة قدم ومبنى إداري بمركز شباب قرية الخيس بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وشارك في الاجتماع محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضة، الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، الدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، م. محمد حسني رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، م. مجدي غنيم مدير عام الملكية).

وطالب النائب ثروت سويلم، بسرعة قل أصول قطعة أرض ملك وزارة الأوقاف مساحة 1 فدان إلى وزارة الشباب والرياضة لإنشاء ملعب كرة قدم ومبنى إداري بمركز شباب قرية الخيس بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية ، وإدراج تلك الأرض في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة الشباب.

من جهته افاد الدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، بأن المركز المطلوب نقل الأصول له تم حله وتصفيته ولم يعد له أي صفة قانونية حتى يمكن التعامل بأسمة أو تفويض من يمثله قانوناً لكونه غير مشهر، موضحاً أن قرية الخيس كان يوجد بها مركز شباب مشهر إشهار مؤقت وصدر بشأنه فرار وزير الشباب والرياضة رقم (30) لسنة 2015 بالحل والتصفية، وتم حل وتصفية المركز تنفيذاً لقرار وزير الشباب والرياضة ولم يعد للمركز أي صفة قانونية.

وأضاف الدكتور محمود عبدالعظيم  أن قطعة الأرض محل طلب الإحاطة من ضمن أملاك وزارة الأوقاف المصرية وطبقاً لما استقر عليه رأى الشئون القانونية بالمحافظة، أن أراضي هيئة الأوقاف لا ينطبق معها نص المادة 14 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وأن التعامل مع أراضي الوقف يكون من خلال البيع (الاستبدال) بناء على طلب وبعد سداد الثمن، وفى حالة رغبة مركز الشباب في الشراء (الاستبدال) يلزم التقدم بطلب للجهة المالكة مرفق به خريطة مساحية أصلية وسداد رسوم دخول المزاد.

وأشار إلي أنه  فى حال رغبة الأهالي في الشراء يلزم التقدم بطلب للجهة المالكة ودفع رسوم دخول المزاد وسداد كامل الثمن بمعرفتهم بالجهود الذاتية حيث انه لا يتوافر لدينا أي اعتمادات مالية خاصة بشراء الأراضي.


من جانبه قال الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية الشباب ، أنه سيقدم مذكرة لوزير الشباب ، لتوفير المبالغ المالية اللازمة لشراء قطعة الأرض ، وذلك  تلبية لمطالب النائب ثروت سويلم.


كما افاد المهندس محمد حسني رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية بهيئة الأوقاف بانه لا يوجد مانع من الاستبدال (الشراء) في حال دفع ثمن قطعة الأرض.   
 
وبناءً على ما دار من مناقشات أوصت اللجنة بإصدار خطاب موجه من قبل وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة الأوقاف بنقل وتخصيص ملكية أرض الأوقاف لصالح وزارة الشباب والرياضة بغرض إنشاء ملعب قانوني بمركز شباب الخيس عليها واصدار مطالبة من هيئة الأوقاف المصرية إلى وزارة الشباب والرياضة بقيمة ثمن قطعة الأرض


كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من  النائب/ ثروت سويلم، بشأن استغلال قطعة أرض مساحة 200 م كان مقامًا عليها مبنى إداري تم هدمه بمركز شباب السناجرة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وعدم قيام قطاع مراكز الشباب بصيانة الملاعب الخماسية التي وافقت وزارة الشباب والرياضة على صيانتها قبل الإجازة الصيفية.

أفاد الدكتور/ محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أنه بالعرض على الإدارة الهندسية أفادت بأنه تم إنشاء مبنى إداري مكون من طابقين وذلك بالخطة الإنشائية المحلية للعام المالي 2022/2023 و2023/2024 بتكلفة 1700000 (مليون وسبعمائة ألف جنيه فقط لا غير)، وبشأن مساحة 200 م لم يتقدم مركز الشباب بأي مشروع لاستغلال هذه المساحة المذكورة، مع العلم انه سبق للمركز التقدم بطلب طرح مشروعات استثمارية ممثلة في (إقامة محلات على سور المركز – إقامة كافية أعلى المحلات المقامة على سور المركز – كافتيريا داخل المركز) وقد قام المركز بطرح مزايدة علنية لمشروع تنفيذ المحلات والكافية ولم يتم ترسيه المزايدة نظراً لعدم تقدم أحد، كما تم مخاطبة مجلس الإدارة مؤخراً للإفادة عن موقف المساحة المذكورة من الطرح.


وبشأن عدم قيام قطاع مراكز الشباب بصيانة الملاعب الخماسية التي وافقت وزارة الشباب والرياضة على صيانتها قبل الإجازة الصيفية  أكد الدكتور محمد عساف مدير الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية أنه بالعرض على الإدارة الهندسية أفادت بأنه تم مخاطبة الإدارة المركزية للهيئات ومراكز الشباب بالوزارة بشأن الملاعب التي في حاجة لأعمال صيانة لها، وأنه يتم الموافقة لمراكز الشباب لعمل الصيانة الدورية لها.    

 
وبناءً على ما دار من مناقشات اوصت اللجنة 
بإفادتها بخطاب من قبل وزارة الشباب والرياضة عن مصير الأموال المحُصلة من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لحساب صيانة الملاعب؟ وكم تبلغ قيمة تلك الأموال؟ وإذا ما تم صرفها في الغرض المخصص لها؟

مجلس النواب الشباب والرياضة لجنة الشباب الدكتور محمود حسين

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