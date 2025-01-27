وزير الخارجية: فتح مجال أوسع لدفع الحريات والمدنية يتطلب تحضير الشباب لهذا الملف

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن فتح مجال أوسع لدفع الحريات السياسية والمدنية يتطلب أن يكون هناك تحضير أكثر للشباب، وأن يكون لديهم وعي بهذه الملفات، وأن يدرك المواطن المصري أهمية هذه القضية.

وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "وبالتالي، نتحدث عن عملية مستمرة، والدولة واعية لذلك، وتقوم بكل الإجراءات المطلوبة في التثقيف والتوعية وتمكين الشباب والمرأة والأحزاب السياسية، فلا يمكن الحديث عن الديموقراطية دون وجود أحزاب".

وتابع: "لدينا عدد كبير من الأحزاب، ولكن، لا بد أن يكون النظام الحزبي فعال وقوي وموجود على الأرض، ولدينا حراك إيجابي للغاية في النظام الحزبي، وهناك إرادة سياسية من القيادة المصرية والدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية لدفع هذا الملف بكل مكوناته المدني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي".