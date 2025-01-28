قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوليله لؤة.. ياسمين عز للزوجات: حطي إيدك في جيب البنطلون وخدي اللي عايزاه
مفاجأة.. والدة آلاء عبدالعزيز تكشف عن سبب تدهور حالة ابنتها وخلعها للحجاب| فيديو
رئيس الشيوخ الإسباني: كلمة أبو العينين أمام الجمعية البرلمانية تصب في مصلحة السلام
الخارجية الفلسطينية: سنقدم لمبعوث ترامب خطة لاستلام كل مناحي الحياة في غزة
وسائل إعلام عالمية تزور معبر رفح لرصد دور مصر الكبير على الأرض
أحمد موسى: مصر قدمت تضحيات كبيرة من أجل فلسطين
3 ملايين دولار.. حتحوت يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع تريزيجيه
صمود فلسطيني في وجه التهجير.. عودة النازحين رسالة تحد للاحتلال الإسرائيلي
نتائج المرحلة الابتدائية محافظة الجيزة عبر هذا الرابط
نائب رئيس البرلمان الأوروبي: أتفق مع النائب محمد أبو العينين بشأن أفكاره للسلام
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 28-1-2025
حكاية الأمل| كيف أطلقت قرارات الرئيس شبكة الحماية الاجتماعية لبناء غد أفضل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قرارات حاسمة في اتصالات النواب| ضرائب الهواتف تحت المجهر وهيكلة البريد قيد التنفيذ

لجنة الاتصالات
لجنة الاتصالات
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد
×

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اجتماعاً اليوم  برئاسة النائب أحد بدوي، رئيس اللجنة، لمناقشة سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضوء قرار تطبيق ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة، بحضور المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أكد على أن هذا القرار حقق ضبط أكثر للأسواق، وأن الهدف الأساسي منه هو تشجيع الصناعة المحلية، مؤكداً أن أي هواتف تم استعمالها قبل بداية العام الحالي ليس عليها رسوم حتى ولو وصل لصاحبها رسالة بدفع رسوم، مشدداً على أن ما سيتم تطبيق الضريبة عليه هو الهواتف التي دخلت البلد من الأول من يناير الجاري فقط.

من جانبها أكدت الدكتورة رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن الهدف من المنظومة هو الحوكمة ودعم الصناعة المحلية، مشيرة إلى أن كل المقترحات قابلة للدراسة والتطبيق.

وأوصت لجنة الاتصالات بإصدار بيان مشترك من كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية حول تفاصيل تطبيق المنظومة الجديدة لتوعية المواطنين.

كما ناقشت اللجنة  بحضور الدكتورة/ داليا الباز رئيسة الهيئة القومية للبريد، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالمنعم إمام (رئيس حزب العدل) بشأن تدخل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد السابق في شئون إدارة شركة البريد للاستثمار وشركة البريد للتوزيع وإصداره قرارات بتكليف المستشار القانونى لهيئة البريد  بحضور اجتماعات مجلسي إدارة الشركتين وحصولهم على بدلات حضور هذه الاجتماعات.

حيث طلب النائب عبدالمنعم إمام من الدكتورة داليا الباز فحص مدى أحقية صرف مبالغ مالية من الشركتين لصالح المستشارين بالهيئة مقابل حضور تلك الاجتماعات، مطالبا بوقف صرف أية مبالغ على سبيل المكافآت أو الحوافز أو غيرها للمستشارين بالهيئة في ضوء توجه الدولة لتقليل أعداد المستشارين، كما طالب بتقديم بيان تفصيلي من الهيئة بأعداد المستشارين لديها وما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت وغيرها.

وطالب نواب اللجنة الدكتورة داليا الباز بالعمل على الانتهاء من إنشاء مكاتب البريد التي صدرت موافقات بإنشائها، والنظر في إعادة هيكلة الهيئة القومية للبريد بما يعمل على حسن إدارتها واستثمار أموالها.

من جانبها أكدت الدكتورة داليا الباز على أنها ستصدر قراراً بوقف صرف اى مبالغ  مالية لجميع المستشارين نظير حضورهم اجتماعات مجالس ادارات الشركات التابعة للهيئة ، مشيرة إلى أنه سيتم موافاة اللجنة ببيان المستشارين لدى الهيئة وما يتقاضونه من مستحقات، متعهدة بأنها ستقوم بمتابعة إنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، مؤكدة أن الهيئة اتخذت خطوات لإعادة هيكلتها على المستويين المالي والإداري وكذا العمل على زيادة بعض الحوافز لجذب العملاء في ضوء انخفاض إيداعات المودعين في الهيئة ومنافسة البنوك لها.

في نهاية اجتماع اللجنة أشاد النواب باستجابة الدكتورة داليا الباز لملاحظاتهم والعمل على تلافيها، مؤكدين على قدرة رئيسة الهيئة من الناحية الاستثمارية على تنمية هيئة البريد وإدارتها واستثمار أموالها على أكمل وجه.

الهواتف المحمولة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجنة الاتصالات النائب أحد بدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل 2025

نتيجة سنوات النقل 2025 القاهرة والجيزة .. بالرقم القومي

خدمات تهمك

تحذير من الأرصاد للمواطنين.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

جدول إجازات شهر فبراير 2025 .. اعرف لك كم يوم

جدول إجازات شهر فبراير 2025 .. اعرف لك كم يوم

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي |قريبا هنا

عمر زهران وخالد يوسف وزوجته

إخلاء سبيل عمر زهران في بلاغ جديد من شاليمار شربتلي وخالد يوسف

1000 جنيه.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

6 آلاف جنيه في السنة.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

حسن مظهر

طفل فيلم الجراج.. تفاصيل جنازة حسن مظهر

الإيجار القديم

بعد حكم طرد ورثة مستأجر.. تعرف على حالات فسخ عقود الإيجار القديم

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

وزيرا الاتصالات والتعليم يشهدان تخريج أول دفعتين من طلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسنيكو

السفير الروسي بالقاهرة يؤكد علي قوة العلاقات بين مصر وروسيا

مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية لمشروع محطة الضبعة النووية

بالصور

فوائد إضافة ورق اللورا للشوربة.. مزايا مذهلة

ورق اللورا
ورق اللورا
ورق اللورا

باس الدبلة .. شاهد كواليس خطوبة حبيبة النجار وأحمد سليم

خطوبة حبيبة النجار
خطوبة حبيبة النجار
خطوبة حبيبة النجار

اكتشف فوائد الذرة.. تعالج البشرة والجسم والمشكلات النفسية

الذرة
الذرة
الذرة

على إيدك وبالمياه.. إزاي تعرف البن المغشوش بحيل سهلة

البن
البن
البن

فيديو

سيلينا جوميز - ترامب

سيلينا جوميز تبكي بشدة بسبب قرار ترامب المفاجئ

اشرف بن شرقي

ازمة بن شرقي .. بين الريان و الاهلي و قصة فسخ التعاقد

الاء عبد العزيز

الفصام ولا تريند .. خبيرة نفسية تكشف حقيقة ما حدث للمذيعة الاء عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

المزيد