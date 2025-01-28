دور المجتمع في محاربة الشائعات والتصدي لها.. ندوة بإعلام دمياط

نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلي للهيئة العامة للإستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحى ندوة تثقيفية بعنوان "دور المجتمع في محاربة الشائعات والتصدي لها " بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بدمياط بقاعة مديرية التضامن الاجتماعي في إطار الحملة الإعلامية "اتحقق ...قبل ماتصدق "للتوعية بمخاطر الشائعات والتصدي لها برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

حيث أكد السيد عكاشه مدير مجمع إعلام دمياط أن27 يناير من كل عام هو احتفالاً بيوم البيئة الوطني، حيث أشاد بجهود الدولة التنموية الغير مسبوقة التي تحمي البيئة وتحافظ عليها من خلال رؤية الدولة و استراتيجياتها 2030 ،كما أكد أن البيئة الأصيلة الصالحة هى التى تقاوم الشائعات وتتصدى لها لأنها تتسم بالوعي الاجتماعي والتواصل الفعال ونشر المعلومات من مصادرها الرسمية، ويتحمل كل فرد فيها مسؤليته في حماية مجتمعه واستقراره.

وأكد جمال زين العابدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط أن المجتمع المدني له دور كبير فىي مواجهة الشائعات وتعزيز الوعى من خلال نشر الحقائق ومواجهة الأخبار الكاذبة سواء من خلال التواصل المباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى تعزيز قيم المواطنة والانتماء من أجل المشاركة الفعالة في بناء الوطن وتنميته في كل المجالات.