عقب الفوز على انبي.. يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري

عقب نهاية مباراة اليوم أمام انبي بالجولة العاشرة من الدوري والتي أقيمت على استاد السويس الجديد وانتهت بفوز النسور الخضر بهدفين مقابل هدف واحد قرر الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد

ويستأنف الفريق تدريباته عصر غد الأربعاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة الحادية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق زد والمقرر إقامتها في الرابعة عصر السبت المقبل الموافق الأول من فبراير على ستاد السويس الجديد.

كان محمود حمادة نجم المصري حصل على لقب أفضل لاعب في مباراة أمام انبي