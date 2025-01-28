مليون و170 ألف زائر في معرض الكتاب خلال الـ3 أيام الأولى

قال محمد عادل، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 يواصل استقبال الزوار من مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية، مشيرًا إلى أن المعرض جذب أكثر من مليون و170 ألف زائر خلال الأيام الثلاثة الماضية.



وأوضح عادل، خلال تصريحات عبر القناة، أن المعرض يقدم 600 فعالية متنوعة تشمل أنشطة ثقافية وفنية، ستقام على مدار أيام انعقاد المعرض، الذي يستمر حتى الخامس من فبراير المقبل.



وتابع، أن المعرض يتضمن فعاليات موجهة للأطفال، منها ندوة توعوية تنظمها وزارة الري والموارد المائية داخل جناح الطفل، وتهدف إلى تثقيف الأطفال حول أهمية المياه وترشيد استهلاكها، كما ستُعقد ندوة أخرى تنظمها وزارة الخارجية المصرية حول العلاقات الخارجية لمصر، بالإضافة إلى جلسة خاصة حول فاطمة المعدول، الرائدة في مجال مسرح الطفل، للاحتفاء بإسهاماتها.