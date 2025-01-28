برشلونة يعلن إصابة أندرياس كريستنسن وغيابه عن الملاعب لثلاثة أسابيع

كشف نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، عن تعرض مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن لإصابة في عضلة باطن القدم اليمنى خلال إحدى جلسات التدريب التي أقيمت أمس الإثنين.

تفاصيل الإصابة والعودة المتوقعة

وأوضح النادي في بيان طبي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن اللاعب سيبتعد عن الملاعب لمدة 3 أسابيع تقريبًا، ومن المتوقع أن يعود كريستنسن إلى صفوف الفريق قبل مواجهة لاس بالماس في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، المقرر إقامتها يوم 18 فبراير المقبل.

تأثير الإصابة على سوق الانتقالات

تأتي هذه الإصابة في توقيت حساس بالنسبة لبرشلونة، حيث كانت الإدارة الكتالونية تسعى لاستغلال الأيام المتبقية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية للتخلص من بعض اللاعبين، وعلى رأسهم كريستنسن وأنسو فاتي، بهدف توفير مساحة مالية للتعاقد مع لاعبين جدد.

غياب كريستنسن يضع برشلونة في موقف صعب، إذ قد يؤدي إلى تعطيل أي خطط للتخلي عن اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

معاناة برشلونة مع الإصابات

تعزز إصابة كريستنسن أزمة الإصابات التي يعاني منها برشلونة هذا الموسم، ما قد يدفع المدرب هانز فليك إلى إعادة ترتيب أوراقه الدفاعية في ظل الحاجة الماسة لاستقرار خط الدفاع خلال الفترة المقبلة.