قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: تعزيز الحق في حرية الدين لترسيخ قيم المواطنة والتعايش
لا يوجد مخيم لاجئين واحد لدينا..وزير الخارجية: مصر تؤكد ثوابتها برفض التهجير
نقل مطرب المهرجانات مسلم للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية
الأوقاف تعلن عن وظائف قيادية في 9 محافظات
حفظ شكوى شركة روتانا ضد شيرين عبد الوهاب واستبعاد شبهة جنحة السب والقذف
احذر من صيام هذه الأيام في شعبان.. ما الحكمة والمأثور عن النبي
ينتظرون الإشارة.. 2000 طبيب مصري جاهزون لإصلاح القطاع الصحي في غزة
تعزيز حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.. البرلمان ينحاز للصحفيين والمحامين
مصر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في شرق الكونجو الديمقراطية
مصر وفرنسا .. قناة مفتوحة لنقل مبارة المنتخب ببطولة العالم لكرة اليد
اسمها كليوباترا وخدودها حمرا.. الزراعة تعلن تسجيل صنف جديد من المانجو
نيمار يودع الهلال السعودي برسالة مؤثرة بعد إنهاء التعاقد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

افتتاح فعاليات جامعة الطفل للعام الرابع بالمركز القومى للبحوث

القومي للبحوث
القومي للبحوث
نهلة الشربيني
×

  شهد المركز القومى للبحوث للعام الرابع على التوالى افتتاح الدكتور ممدوح معوض - رئيس المركز، فعاليات جامعة الطفل حيث يقوم المركز باستضافة 120 طفلا فى المرحلة العمرية 10-12 سنة من مختلف انحاء الجمهورية فى الفترة من 26/1/  2025 -6/2/2025، وفى إطار برنامج جامعة الطفل الذى تدعمه أكاديمية البحث العلمى والذى تشارك فيه العديد من الجامعات الحكومية والخاصة ويشارك فيه المركز القومى للبحوث كأكبر مركز بحثى فى مصر والشرق الاوسط.

يأتي ذلك  إيمانا من المركز القومى للبحوث بدوره فى نشر ثقافة البحث العلمى وربط البحث العلمى بخدمة المجتمع،  ودور المركز فى تنمية قدرات الشباب والأطفال وحثهم على البحث العلمى والابتكار، واكتشاف الموهوبين منهم فى مراحل عمرية مبكرة لدعمهم ولخلق كوادر شبابية ذات قدرة على الابداع والابتكار، تقود المجتمع المصرى نحو مستقبل أفضل.


مبادرة جامعة الطفل برنامج تتبناها وترعاها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت مظلة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وفى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للاهتمام بالأطفال والشباب حيث بدأت الأكاديمية هذه المبادرة بالتعاون مع أكثر من 50  جامعة حكومية وأهلية وخاصة.

يعد المركز القومى للبحوث من أكبر المراكز البحثية فى مصر والشرق الأوسط، وللمركز دورا رائدا فى النهوض بالبحث العلمى فى مصر وكذلك ما يبذله المركز من جهود لخدمة المجتمع فى اتجاهات عديدة والتى منها الاهتمام بالطلاب فى جميع المراحل التعليمية اسهاما من المركز فى تشجيع الاطفال على البحث العلمى والابتكار واكتشاف الموهوبين منهم فى مراحل عمرية مبكرة لدعمهم و لخلق كوادر شبابية ذات قدرة على الابداع والابتكار تقود المجتمع المصرى نحو مستقبل افضل. 

يستهدف هذا البرنامج الفئة العمرية من سن 9-15 سنة وهى مرحلة ما قبل التعليم الجامعى ويهدف إلى المساعدة فى بناء شخصية الطفل ومساعدة الاطفال على تحديد اهدافهم المستقبلية. 

وتقوم الأكاديمية من خلال جامعة الطفل بوضع برامج علمية على يد خبراء مصريين وأجانب وتقدم هذه المناهج فى صورة  أنشطة علمية وفنية وتقوم مجموعة من كوادر المركز العلمية والبحثية بتدريس هذه المناهج بصورة مبسطة وشيقة وتتيح أيضا الدراسة بجامعة الطفل التعرف على المعاهد والمعامل المختلفة بالمركز والتواصل مع أساتذة المركز القومى للبحوث. كما تتضمن الدراسة  برامج  تدريبية لريادة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات وعلم المصريات والفنون. 

كما يشارك طلبة جامعة الطفل فى المعارض والمسابقات المختلفة بمساعدة أعضاء هئية البحوث وتتيح لهم الدراسة السفر للخارج فى حالة الفوز فى هذه المسابقات.

المركز القومى للبحوث جامعة الطفل القومى للبحوث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة

زيادة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي والخاص في 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة الأجور.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين في هذا الموعد

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025 على بوابة التعليم الأساسي| بالرقم القومي

نتيجة اولى ثانوي الترم الاول 2025

نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2025.. بالاسم ورقم الجلوس

المتحدث باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة يزف بشرى عن إقرار الحزمة الاجتماعية: قريبا

الإيجار القديم

4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق.. ومفاجأة في سعر البانيه

وزير التربية والتعليم

كيف ردت التعليم على حكم إلغاء إضافة العربي والدين للمجموع بالشهادات الدولية؟

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية: التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية مفتاح الخدمات الحكومية المتميزة

جامعة الزقازيق

صرف حافز إثابة لجميع العاملين بجامعة الزقازيق

امطار مطروح

أمطار غزيرة تضرب مطروح ورفع المياه من الشوارع

بالصور

لا تستلف.. كيف تُعد ميزانية فعّالة لتلبية احتياجات أسرتك بخطوات بسيطة

لا تستلف أبدًا..كيف تُعد ميزانية فعّالة لتلبية احتياجات أسرتك بخطوات بسيطة
لا تستلف أبدًا..كيف تُعد ميزانية فعّالة لتلبية احتياجات أسرتك بخطوات بسيطة
لا تستلف أبدًا..كيف تُعد ميزانية فعّالة لتلبية احتياجات أسرتك بخطوات بسيطة

كنوز غذائة تساهم في الوقاية من أمراض قاتلة..اكتشفها الآن

كنز غذائي يساهم في الوقاية من أمراض قاتلة
كنز غذائي يساهم في الوقاية من أمراض قاتلة
كنز غذائي يساهم في الوقاية من أمراض قاتلة

في انتظار موافقة الأندية .. رامز جلال يتفاوض مع مرموش وأفشة وإمام وزيزو l خاص

رامز جلال وضيوفه
رامز جلال وضيوفه
رامز جلال وضيوفه

حرّر نفسك من قيود المجهول..دليل شامل للتغلب على قلق المستقبل

حرّر نفسك من قيود المجهول.. دليل شامل للتغلب على قلق المستقبل
حرّر نفسك من قيود المجهول.. دليل شامل للتغلب على قلق المستقبل
حرّر نفسك من قيود المجهول.. دليل شامل للتغلب على قلق المستقبل

فيديو

وفاة حسن مظهر

وفاة حسن مظهر تهز الوسط الفني.. رحل في عز شبابه وتفاصيل مرضه غامضة

قضية هدير عاطف وزوجها

“7 سنين سجن لبلال فاروق و5 لهدير عاطف في قضية توظيف الأموال”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

المزيد