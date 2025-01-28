أمير هشام : مشاركة جراديشار أمام بيراميدز قانونية 100%.. تفاصيل

أكد الاعلامي آمير هشام قانونية مشاركة جراديشار في مباراة بيراميدزعبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام: مصدر بإتحاد الكرة ‏يوم الجمعة ٢٤ يناير ٢٠٢٥ : بطاقة جارديشار لاعب الأهلي الدولية وصلت اتحاد الكرة .



وتابع :‏صباح الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ : قام مسئولو الأهلي بدفع الرسوموالنسبة المقررة في عقد اللاعب في اتحاد الكرة.



وأضاف :‏ظهر الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ : تم تسليم مسئولي الأهلي الكارنيه الخاص باللاعب ‏ومن ثم مشاركة اللاعب أمام بيراميدز صحيحة.



وتقدم مسئولو نادي بيراميدز بشكوى لاتحاد الكرة، للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة الأهلى التى جمعتهما الأحد الماضي في الجولة العاشرة بالدوري وانتهت بالتعادل بنتيجة 2 - 2



وجاءت شكوي بيراميدز بعدم قانونية مشاركة السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الفريق الأحمر الجديد، بداعي إصدار كارنيه مشاركة المباريات له قبل وصول البطاقة الدولية، وهو ما يخالف اللائحة.