الأحد والإثنين.. "واحد من الناس" يحيي ذكرى أم كلثوم بصوت مروة ناجي

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، المطربة مروة ناجي ، والتي تشدو بباقة من أجمل أغاني كوكب الشرق أم كلثوم ، في حلقة خاصة واحتفالية فنية موسيقية لإحياء الذكرى الـ 43 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، ومرور ٥٠ عاما على رحيلها، وتذاع علي مدار يومي الأحد والاثنين في العاشرة مساء عبر شاشة قناة الحياة.

وتتناول الحلقة المواقف الوطنية لكوكب الشرق وكيف سافرت ام كلثوم للعالم كله حتي تدعم الجيش المصري والمجهود الحربي العظيم بصوتها، وايضا موافقة الرئيس علي منحهما قلادة الجمهورية ومشهد تسليمها قلادة النيل من رئيس الجمهورية ،ولقطات نادرة لام كلثوم وعبد الوهاب يتجهان للمسرح.

وتشدو مروة ناجي بمقطع من هذه ليلتي ، وامل حياتي وكواليس اغنية "يا ليلة العيد آنستينا " .

كما يعرض البرنامج ولأول مرة جنازة " ام كلثوم " كاملة ، وفيلما نادرا عن حياة كوكب الشرق ام كلثوم للمنتج الكبير الراحل جمال الليثي.

كما تتناول الحلقة وفاة فاطمة إبراهيم سيد البلتاجي، السيدة ام كلثوم التي لقبت بكوكب الشرق في الثالث من فبراير عام ٧٥ بعد معاناة مع مرض التهاب الكلي، وشارك في تشييع جثمانها اكتر من ٤ ملايين شخص وانتج جمال الليثي فيلم يعرض اليوم لأول مرة عن جنازة ام كلثوم.