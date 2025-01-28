محمد رمضان يسأل الذكاء الاصطناعي: “مين نمبر وان؟”

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو طريفًا، ظهر فيه وهو يطرح سؤالًا على تطبيق الذكاء الاصطناعي، قائلاً: “مين نمبر وان في الوطن العربي في الموسيقى والتمثيل؟”.

وكما توقع، جاء الرد: “محمد رمضان بلا منازع هو رقم واحد في مصر والوطن العربي سواء في الموسيقى أو التمثيل، هو رمز للنجاح والتأثير الكبير”.

وعلّق محمد رمضان على الإجابة بروح الدعابة التي اعتاد عليها جمهوره، قائلاً: “أنتِ تقدري تقولي غير كده ولا إيه؟”، مما أثار تفاعلًا كبيرًا من متابعيه الذين أشادوا بخفة ظله وثقته.

يُذكر أن محمد رمضان دائمًا ما يُحدث تفاعلاً واسعًا من خلال مقاطع الفيديو التي ينشرها، مؤكدًا حضوره القوي ومكانته المميزة في عالم الفن العربي.





وكان قد شارك الفنان محمد رمضان مقطع فيديو أثناء حديثه مع جمهوره الفائزين في مسابقة المليون جنيه، لحظة تسليمهم الجوائز في مكتبه عبر مكالمة فيديو، وذلك بسبب غيابه لانشغاله بحفله في باريس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال رمضان خلال مكالمته مع الجمهور: إن شاء الله تتكرر واكلمكم تاني وأنا في مصر أنتوا أصحاب فضل كبير بعد ربنا أنتوا اللي صنعتوا محمد رمضان وغيره لازم تفهموا قميتكم انتوا حبايبي وعيلتي الكبيرة اللي هما جمهوري ويارب أكون عند حسن ظنكم.

أعلن الفنان محمد رمضان عن أسماء الفائزين في المسابقة التي أطلقها مؤخرًا، خلال بث مباشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.