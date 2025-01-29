مصرع شخص سقط عليه خرسانة سقف بالشرقية

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته إثر سقوط خرسانة سقف داخل منزل بمركز اولاد صقر وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي أولاد صقر تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي أولاد صقر يفيد إستقبال "عبد الفتاح ع ع" 45 سنة مقيم قرية حمادة دائرة مركز أولاد صقر "جثة هامدة" توفي داخل الإستقبال وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر سقوط خرسانة سقف داخل منزل بمركز اولاد صقر وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي أولاد صقر تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.