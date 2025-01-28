في الثانية الأخيرة.. منتخب اليد يخسر أمام فرنسا 34/33 بربع نهائي بطولة العالم

فقد منتخب مصر لكرة اليد فرصة التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم بعد خسارته أمام فرنسا 34/33 في الثانية الأخيرة من المباراة خلال ربع نهائي المسابقة.

قدم منتخب مصر ملحمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وكان ندا كبيرا لمنتخب فرنسا العملاق ، في ظل تألق كتيبة نجوم منتخبنا وعلى رأسهم أحمد هشام دودو والحارس كريم هنداوي وأحمد سيسا وغيرهم من اللاعبين.

وخاض منتخب مصر مباراة اليوم بقائمة مكون من :

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

ياسر سيف (الأهلي)