تفاصيل تعاقد الأهلي مع «تريزيجيه».. وحقيقة تنازله عن مستحقاته

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي حصل على موافقة محمود تريزيجيه للتعاقد معه نهائيًا بعد مباراة باتشوكا، واقتراح ضمه لخوض بطولة كأس العالم للأندية فقط لم يكن موجودًا من الأساس.

وتابع “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور: "الأهلي أنهى التعاقد مع تريزيجيه من فريق طرابزون سبور التركي مقابل مليون و600 ألف دولار واللاعب اتنازل للنادي التركي عن أكثر من 150 ألف يورو من أجل الموافقة على عرض الأهلي وليس 100 ألف كما ذكرت بعض التقارير التركية".

واختتم: "اللاعب كان يمتلك عرضًا من الدوري السعودي وآخر من الريان القطري لضمه نهائيًا لكنه فضّل العودة إلى الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية واستكمال مسيرته الكروية مع الفريق".