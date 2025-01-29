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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بين التراث والعالمية|هاني البحيري يضع مصر على خريطة الموضة الراقية بتصميمات أسطورية|شاهد

هاني البحيري
هاني البحيري
محمد زاهر
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خطف مصمم الأزياء المصري هاني البحيري أنظار صناع ومشاهير الموضة العالمية بعرضه "ديفيليه" لأحدث تصميماته من مجموعة "هوت كوتيور" لربيع وصيف 2025، وذلك خلال أسبوع الموضة الفرنسي “أورينتال فاشون شو”.  

أُقيم عرض البحيري خلال أسبوع الموضة الفرنسي داخل أحد الفنادق الأكثر عراقة في باريس، ولأول مرة تحت رعاية الشركة الوطنية مصر للطيران. وحضر العرض سفيرة الأردن لدى فرنسا، وزوجة السفير المصري، وزوجة السفير السعودي، بالإضافة إلى عدد من المشاهير وصناع الموضة العالمية، الذين أشادوا بأناقة وتصميمات البحيري. حيث تألقت عارضات الأزياء من إيطاليا وفرنسا بسواريهاته وفساتين الزفاف المطرزة والمرصعة بالكريستال، والتي خطفت الأنظار بألوان أشبه بملابس أميرات أفلام "ديزني" الأسطورية.  

وكان البحيري قد شارك بأول عرض أزياء تراثي أُقيم تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، وذلك على هامش معرض "تراثنا". جاءت هذه المبادرة من المصمم المصري العالمي لدعم الذوق والصناعة المصرية، من خلال مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ممن لديهم مهارات في فن صناعة الملابس التراثية المصرية، للخروج بمنتج عصري يضاهي المنتجات العالمية.  

كما تألقت “أيقونة الرياضة” لذوي القدرات الخاصة، دينا طارق، بطلة العالم في السباحة والجمباز وكرة تنس الأرض، بفستان زفاف من تصميم هاني البحيري، حيث ارتدته خلال فعاليات افتتاح الدورة الخامسة لملتقى مؤسسة "أولادنا"، الذي أُقيم داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.  

يُعد هاني البحيري سفيرًا للموضة المصرية والعربية في أوروبا وآسيا وشمال إفريقيا، وهو أول مصري يشارك في أسبوع الموضة الإسباني للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي. بالإضافة إلى بصمته المميزة في أسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردنية والكازاخستانية، تم اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز، أو كما يُطلق عليه “Godfather of the Toulouse Fashion Week”، وذلك باعتباره "الآب الروحي" للحدث، وداعمًا لمصممي الأزياء المشاركين، وذلك للعام الثاني على التوالي.  

كما انفرد البحيري للعام الثالث على التوالي بتصميم أغلى فستان زفاف في العالم، مما أثبت قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.  

في العام الأول، ارتدت الفنانة **يسرا اللوزي** الفستان، وبلغت قيمته 5 ملايين دولار. وفي العام الثاني، ارتدته النجمة اللبنانية **نيكول سابا**، وقُدرت قيمته بحوالي 200 مليون جنيه مصري، حيث رُصع بالكامل وبشكل يدوي بحبات من الألماس الحر.  

وفوجئ الجميع من متابعي الموضة العالمية بفستان زفاف من تصميم البحيري، مصنوع من الألماس الحر، قُدرت قيمته بنحو 15 مليون دولار، ارتدته الفنانة مي عمر.  

كما قامت مؤسسة اليونسكو في فرنسا بتكريم البحيري أكثر من مرة، تقديرًا لتميزه في أسبوع الموضة الفرنسي، وباعتباره المصري الوحيد المشارك في مواسمه على مدار قرابة 15 عامًا، والتي ساهمت في نجاح "أورينتال فاشون شو".  


 

هاني البحيري ديفيليه سفير الاردن الموضه الفرنسي اميرات ديزني

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