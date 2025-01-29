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سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

جنيهات ذهب
جنيهات ذهب
آية الجارحي
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سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء سجل  30.824 جنيهًا بمستهل التعاملات عقب ارتفاعه أمس.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2025 شهدت هدوءًا نسبيًا على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وأمس الثلاثاء صعدت أسعار الذهب في مصر متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميًا بعد تراجعه أول أمس.

وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بعد موجة من التراجع أول أمس وخسائر كبيرة بقطاع الأسهم الأمريكية.

وسجّل سعر الذهب عالميًا أمس صعودًا من 2657 إلى 2758 دولارًا للأوقية مرتفعًا بنحو 25 دولارًا.

 وارتفعت بنحو 18 جنيهًا خلال تعاملات أمس، ومقارنة بختام تعاملات أول أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3853 جنيهًا.

 

أسعار الذهب اليوم 

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة

بورصة الذهب مباشر 

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 2758 دولارًا للأوقية. 

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3303 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 3853 جنيهًا دون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4403 جنيهات.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 30.824 جنيهًا.


ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية أمس الثلاثاء، عقب تراجع تجاوز 1%، وسط عمليات بيع حادة في سوق الأسهم الأمريكية، حيث أثارت شركة ديب سيك DeepSeek الصينية والمختصة في مجال الذكاء الاصطناعي،  مخاوف الأسواق، بعدما أنتجت  نموذجًا لغويًا كبيرًا ينافس العديد من النماذج الأمريكية الرائدة - مقابل جزء بسيط من تكلفة النماذج الأمريكية، حيث أصبح مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بـ DeepSeek الآن التطبيق المجاني الأعلى تصنيفًا على متجر تطبيقات Apple.

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن وزير الخزانة سكوت بيسنت يدفع باتجاه فرض تعريفات جمركية عالمية على الواردات الأمريكية لتبدأ من 2.5% وترتفع تدريجيًا، نقلاً عن مصادر لم تسمها، قال الرئيس ترامب لاحقًا إنه يريد فرض رسوم شاملة "أكبر بكثير" من ذلك، حسبما ذكرت بلومبرج.

في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة السياسية يومي الأربعاء والخميس على التوالي.

وتترقب الأسواق قرار الفيدرالي الأمريكي، وبنك كندا بشأن أسعار الفائدة اليوم الأربعاء، وقرار البنك المركزي الأوروبي غدًا الخميس.

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