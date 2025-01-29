قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حيل فعّالة للتخلص من رائحة الدخان في منزلك .. الخل والقهوة أبرزها
«بنتايج» يغيب عن المران الجماعي ويتمسك بحسم موقفه مع جروس في الزمالك
رسميًا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر
تفاصيل مثيرة في واقعة تحـ.ـرش عامل دليفري بطالبة وإحالته للمحاكمة
أقوى دعاء لقيام الليل .. ردّده وسترى معجزات الله في حياتك
«بصراحة نهاية تنقط».. عمرو أديب يعلّق على مباراة مصر وفرنسا في كأس العالم لكرة اليد
انتهاء أزمة جراديشار الأولى تحت سقف الأهلي .. القصة الكاملة
نقيب المهندسين: نعمل على وضع استراتيجية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة|فيديو
عقب تحركها أمس .. أسعار الذهب الآن في مصر لجميع الأعيرة
رافد رئيسي للنمو الاقتصادي.. روشتة برلمانية للوصول لـ30 مليون سائح بحلول عام 2030
قوليله بصوت شتوي «لؤه».. شوف ياسمين عز بعد ما قلبت على الرجالة بجد|فيديوجراف
البيت الأبيض: ترامب سيسعى إلى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إبراهيم عيسى: قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة سياسية مبادرة جيدة وخطوة تستحق الإشادة

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
عادل نصار
×

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان استشارية متخصصة من بينها تشكيل لجنة سياسية هو أمر مميز وشئ عظيم وهي مبادرة منه، وهو مؤشر إيجابي لابد أن نشيد به ونشكره عليه، موضحا أن الرشادة السياسية تحتاج درجة عالية من الحساسية، قائلًا: "مش كل اللي الحكومة تريده ممكن تعمله.. لابد أن تتوقف عن استفزاز الشارع المصري بقرارات وتحركات وتصريحات".

وأوضح ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية ليست حكومة سياسية وهي تنفيذية فنية مجموعة من الأكاديميين والتنفيذين والوزراء ليسوا سياسيين موضحًا أن جميع الحكومات المصرية تعمل بجد واجتهاد على كافة الحكومات الحالية والسابقة.

ونوه بأنه في الفترات السابقة كانت تصريحات الوزراء تتجه لإسقاط اللوم على المواطن المصري بأنه كثير الإنفاق والعديد من الأمور الأخرى، مشددًا على أن مطالبة الحكومة بالادخار والتوفير في التموين والوقود تأتي على عكس تحركاته، حيث ان هناك مظاهر بزخ للحكومة المصرية "حالة بزخ كبيرة في الحكومة.. في أفراح سياسية من الوزراء"، مؤكدا أن الرشادة السياسية مطلوبة في القوانين الصادرة من الحكومة وأيضا التصريحات.

إبراهيم عيسى الوزراء مدبولي اخبار إبراهيم عيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025 على بوابة التعليم الأساسي| بالرقم القومي

عداد الكهرباء القديم

48 ساعة فقط.. فرصة أخيرة لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل قطع التيار

صرف مرتبات

بعد تبكيرها.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية

ترقبوها خلال ساعات .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات

نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة

ظهرت رسميا.. رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة "ابتدائي وإعدادي"

بن شرقي

خلال ساعات.. الخطيب يحصل على وعد من الريان القطري لهذا السبب

الأمير محمد بن فهد

الديوان السعودي يعلن وفاة الأمير محمد بن فهد آل سعود

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

ما هي أنواع الملائكة وحكم الإيمان بهم؟ علي جمعة يكشف

دعاء رؤية الهلال

دعاء رؤية الهلال قبل استطلاع شهر شعبان.. تعرف عليه

رؤية الهلال

ضوابط رؤية الهلال وهل تصلح بالعين المجردة؟.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

حيل فعّالة للتخلص من رائحة الدخان في منزلك .. الخل والقهوة أبرزها

حيل تخلصك من رائحة الدخان في المنزل
حيل تخلصك من رائحة الدخان في المنزل
حيل تخلصك من رائحة الدخان في المنزل

في الصباح أو قبل النوم.. مشروب سحري يحمي من نزلات البرد

مشروب يحمي من نزلات البرد
مشروب يحمي من نزلات البرد
مشروب يحمي من نزلات البرد

بشرى لـ مرضى السكري.. 14 نوع فاكهة آمنة ومسموحة لوجباتك اليومية

مرضى السكرى
مرضى السكرى
مرضى السكرى

مفاجأة .. ماء الثوم يعالج مرضا خطيرا ويسبب الوفاة| وهذه خطوات التحضير

ماء الثوم
ماء الثوم
ماء الثوم

فيديو

ياسمين عز

قوليله بصوت شتوي «لؤه».. شوف ياسمين عز بعد ما قلبت على الرجالة بجد|فيديوجراف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رسائل مهمة من رئيس الوزراء خلال اجتماع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

ثورة في علاج السرطان بأسرع وقت | تفاصيل

والد آلاء عبدالعزيز

والد آلاء عبد العزيز يكشف حقيقة مرضها: هقاضي كل اللي استغلوا أزمتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 45 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

المزيد