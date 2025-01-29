إبراهيم عيسى: قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة سياسية مبادرة جيدة وخطوة تستحق الإشادة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان استشارية متخصصة من بينها تشكيل لجنة سياسية هو أمر مميز وشئ عظيم وهي مبادرة منه، وهو مؤشر إيجابي لابد أن نشيد به ونشكره عليه، موضحا أن الرشادة السياسية تحتاج درجة عالية من الحساسية، قائلًا: "مش كل اللي الحكومة تريده ممكن تعمله.. لابد أن تتوقف عن استفزاز الشارع المصري بقرارات وتحركات وتصريحات".

وأوضح ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية ليست حكومة سياسية وهي تنفيذية فنية مجموعة من الأكاديميين والتنفيذين والوزراء ليسوا سياسيين موضحًا أن جميع الحكومات المصرية تعمل بجد واجتهاد على كافة الحكومات الحالية والسابقة.

ونوه بأنه في الفترات السابقة كانت تصريحات الوزراء تتجه لإسقاط اللوم على المواطن المصري بأنه كثير الإنفاق والعديد من الأمور الأخرى، مشددًا على أن مطالبة الحكومة بالادخار والتوفير في التموين والوقود تأتي على عكس تحركاته، حيث ان هناك مظاهر بزخ للحكومة المصرية "حالة بزخ كبيرة في الحكومة.. في أفراح سياسية من الوزراء"، مؤكدا أن الرشادة السياسية مطلوبة في القوانين الصادرة من الحكومة وأيضا التصريحات.