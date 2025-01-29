تعليق ناري من شوبير بشأن شكوى بيراميدز ضد الأهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير على شكوى بيراميدز ضد الأهلي، بسبب مشاركة جراديشار عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد شوبير: "البعض بقى يخترع مشاكل من لا شيء'' .

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز تصدره الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة.