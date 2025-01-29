موعد وصول أشرف بن شرقي لـ الانضمام للأهلي

أعلن نادي الريان القطري فسخ التعاقد بشكل رسمي ونهائي، مع لاعبه المغربي أشرف بن شرقي، متمنيا التوفيق له في الفترة المقبلة.



وكتب نادي الريان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: توصل نادي الريان الرياضي واللاعب أشرف بن شرقي، إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بناءً على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائي.



وارتبط اسم اشرف بن شرقي باللعب للنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة حيث سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.



ويصل بن شرقي للقاهرة، خلال الساعات القليلة المقبلة لإتمام كافة تفاصيل انضمامه للفريق والإعلان الرسمي، وخوضه الاستعدادات للمباريات القادمة مع النادي الأهلي.