يصل القاهرة خلال ساعات.. بن شرقي في الأهلي والصفقة شبه مكتملة.. التفاصيل

ينتظر مسئولو النادي الأهلي، وصول المغربي أشرف بن شرقي خلال الساعات القليلة القادمة، للإعلان بشكل رسمي عن تعاقد القلعة الحمراء، عقب إنهاء ارتباطه مع نادي الريان القطري بشكل رسمي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الصيف الجاري.

نسبة انتقال بن شرقي إلى القلعة الحمراء 92%

أكد موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في انتقالات اللاعبين، اقتراب النجم المغربي أشرف بن شرقي من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقًا للموقع، فإن نسبة انتقال بن شرقي إلى القلعة الحمراء وصلت إلى 92%، مما يشير إلى أن الصفقة في مراحلها النهائية.

موعد وصول بن شرقي للقلعة الحمراء

يصل النجم المغربي أشرف بن شرقي إلى القاهرة اليوم، في خطوة تأتي تتويجًا لمسلسل المفاوضات الطويل بين اللاعب والنادي الأهلي.

ومن المنتظر أن يخضع بن شرقي للفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل التوقيع على العقود رسميًا والانضمام إلى صفوف الفريق الأحمر.

فسخ التعاقد بين الريان وبن شرقي

كان بن شرقي قد فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري خلال الأيام الماضية، مما مهد الطريق لانتقاله إلى الأهلي، وأعلن نادي الريان القطري فسخ تعاقد لاعبه الدولي المغربي أشرف بن شرقي بشكل رسمي صباح اليوم، الأربعاء.

وقال الريان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «توصل نادي الريان الرياضي واللاعب أشرف بن شرقي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بناءً على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائي، كل التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة».

الأهلي يستعد لمواجهة مودرن سبورت

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتنطلق مباراة النادي الأهلي ومودرن سبورت، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وتذاع مباراة الأهلي ومودرن سبورت، عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت، المالك الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 10 مباريات، بالفوز في 5 مباريات والتعادل في 5 مواجهات، ولم يتلق أي هزيمة، وسجل لاعبوه 16 هدفًا، وتلقت شباكه 6 أهداف.