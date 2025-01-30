صعود مؤشرات الأسهم الآسيوية

صعدت مؤشرات الأسهم الآسيوية أمس، حيث ركز المستثمرون على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة المقرر صدورها في وقت لاحق.

واستقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية دون تغيير، فيما تراجعت أسعار النفط.

وتعافى مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني من الخسائر التي لحقت به أمس الاول، وارتفع بنسبة 7ر0% ليصل إلى 49ر39273 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 7ر0% ليصل إلى 70ر8455 نقطة، بعدما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2ر0% في الربع الثالث من عام 2024، مسجلًا أقل نسبة ارتفاع منذ الربع الثالث من عام 2020، عندما تراجع معدل التضخم أثناء تفشي جائحة كورونا.



وارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 5ر0%، فيما تراجع مؤشر "سيت" التايلندي بنسبة 2ر0%.