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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حقق أعلى إيراد.. تعرف على مواعيد عمل المتحف القومي للحضارة في رمضان

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى
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ترأس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع، قام الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بتقديم عرض تقديمي موجز عن إنجازات هيئة المتحف خلال الأشهر السابقة، حيث استعرض أداء المتحف ونسبة الإيرادات وأعداد الزائرين المصريين والأجانب التي حققها خلال الفترة من أبريل 2021، أى منذ افتتاح المتحف وحتى شهر يناير الجاري، موضحاً أن المتحف شهد خلال الربع الأخير من عام 2024، أعلى معدل للإيرادات في تاريخه.

كما أكد استمرار حرص المتحف على قيامه بدوره الثقافي والتوعوي من خلال تنظيمه واستضافته للعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والتراثية المختلفة والمعارض الأثرية المؤقتة.

واستعرض أبرز هذه الفعاليات التي شهدها المتحف خلال الأشهر الماضية، منها حلقات نقاشية عن الاستدامة والفن من الحضارة المصرية القديمة إلى العصر الحديث، ومجموعة من الفعاليات الثقافية والتراثية، وورش ثقافية تعليمية وفنية، وندوات توعوية، وكذلك انطلاق الموسم الثالث من مبادرة "طبلية مصر"، ومعرض مؤقت عن روائع الفن القبطي، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الجولات الإرشادية بلغة الإشارة والأنشطة والورش التعليمية والفنية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

كما أشار  إلى أنه في ضوء الحرص على تحسين تجارب الزائرين بالمتحف والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة، فقد تم إطلاق مشروع "Project Revival" بالتعاون مع شركة ميتا العالمية، باستخدام تقنية الواقع المعزز على تطبيق إنستجرام، لافتاً إلى أن جميع المنشورات التي تم وضعها عن هذا المشروع على منصة الإنستغرام قد لاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تطرق الاجتماع لمناقشات موسعة لبحث سبل تحسين وإثراء التجربة السياحية به وجذب مزيد من الحركة السياحية له من الزائرين المصريين والأجانب، حيث تمت مناقشة مقترح وضع زيارة المتحف ضمن باقات مجمعة للزيارة 
تضم عدد من المتاحف والمواقع الأثرية في مصر، وذلك بالتعاون مع شركات السياحة ومنظمى الرحلات المحليين والدوليين لتضمينها في البرامج السياحية التي يتم تنظيمها للسائحين.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على أن يتم عقد اجتماع موسع قريباً مع مجموعة من شركات السياحة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر السياحية لمناقشة آليات تنفيذ ذلك على أرض الواقع.

ووجه الوزير بأهمية بدء العمل على الترويج لكل من المتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري الكبير، والمتحف المصري بالتحرير من خلال التركيز على نقاط الجذب الموجودة لدى كل متحف.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس.

كما تمت مناقشة والموافقة على مواعيد العمل الرسمية للمتحف خلال شهر رمضان المبارك، والتي ستكون من الساعة 9 صباحاً حتى 4 مساءً يومياً على أن يتم غلق شباك التذاكر الساعة 3 مساءً.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر في أكتوبر الماضي قراراً بتعيين الدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الآثار بالمتحف المصري الكبير، بمنصب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية لمدة عام.

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