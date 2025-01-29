أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 29 يناير

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الاربعاء 29 يناير 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم:

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الاربعاء الموافق 29-1-2025، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

الدولار الأمريكي شراء 50.18 جنيه، والبيع 50.28 جنيه.

اليورو شراء 52.1019 جنيه، والبيع 52.5074 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 62.1931 جنيه، والبيع 62.664 جنيه.

الدولار‏ ‏الكندي‏ شراء 34.6762 جنيه، والبيع 34.9336 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 6.9815 جنيه، والبيع 7.0371 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي

الكرون النرويجي شراء 4.4222 جنيه، والبيع 4.4625 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 4.5465 جنيه، والبيع 4.5808 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 55.2582 جنيه، والبيع 55.6687 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 32.21 جنيه، والبيع 32.4366 جنيه.

الدولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 31.1668 جنيه، والبيع 31.4501 جنيه

