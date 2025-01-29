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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اعتقال 59 مشجعا قبل مواجهة باريس وشتوتجارت بدوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
القسم الرياصي
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قالت شرطة مدينة شتوتجارت الألمانية اليوم، الأربعاء، إنها اعتقلت 59 من مشجعي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قبل مباراة الفريق في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام شتوتجارت مما منع وقوع اشتباكات محتملة مع المشجعين المحليين.

ويستضيف النادي الألماني منافسه باريس سان جيرمان في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في وقت لاحق من اليوم، الأربعاء، حيث يتنافس الفريقان على مكان في ملحق قد يؤدي إلى دور الستة عشر.

وقالت الشرطة إنها علمت بوجود اشتباكات مخططة في شتوتجارت، وتم اعتقال المشجعين الفرنسيين أمس الثلاثاء.

وسيتم احتجازهم حتى غدًا الخميس، أي بعد يوم من المباراة، لتجنب إثارة أي مشاكل بين الجماهير.

وقالت شرطة المدينة في بيان لها: "من خلال تحقيقات مكثفة وبالتعاون الوثيق مع شرطة باريس، تم العثور على مثيري الشغب الفرنسيين في محطة القطار الرئيسية وفي فنادق مختلفة في شتوتجارت".

وأضافت: "ومن بين أمور أخرى، تم العثور على مواد تستخدم في صنع الكمامات، ومن أجل منع أعمال شغب خطيرة حتى نهاية مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، تم احتجاز مثيري الشغب في باريس حتى صباح الخميس بعد التشاور مع أحد القضاة".

تم منع 47 من مشجعي شتوتجارت، الذين اعتبرتهم السلطات من الأشخاص ذوي الخطورة العالية، من دخول وسط المدينة.

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