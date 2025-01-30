رئيس الليجا: أتمنى ألا تؤثر تصريحات فينيسيوس عن العنصرية على ملف تنظيم كأس العالم



علق خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني «الليجا»، على تصريحات البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، والتي طالب من خلالها بسحب تنظيم كأس العالم من إسبانيا.

وأوضح خافيير تيباس خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش على قناة «صدى البلد »، أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أثار جدلاً واسعًا بتصريحاته التي طالب فيها بسحب تنظيم كأس العالم 2030 من إسبانيا بسبب انتشار ظاهرة العنصرية في الملاعب الإسبانية.



أكد خافيير تيباس، تم اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة العنصرية في كرة القدم الإسبانية، مؤكداً أن إسبانيا تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة العنصرية في الملاعب، وأن هناك تحسنًا ملحوظًا في التعامل مع هذه القضية.

وتابع خافيير تيباس، على ضرورة التركيز على الجوانب الإيجابية في كرة القدم الإسبانية، مشيرًا إلى أن الدوري الإسباني يعد أحد أفضل الدوريات في العالم، مؤكداً أن إسبانيا ترحب بجميع اللاعبين بغض النظر عن جنسياتهم أو ألوان بشرتهم.

ودعا خافيير تيباس إلى الحوار البناء بين جميع الأطراف المعنية لمواجهة ظاهرة العنصرية في كرة القدم، مؤكدًا أن التعاون بين اللاعبين والاتحادات والجمهور هو السبيل الأمثل للقضاء على هذه المشكلة.

https://www.youtube.com/watch?v=xxgJ8HxQjIw