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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس رابطة الليجا يكشف عن أسرار نجاح الدوري الإسباني

الدوري الاسباني
الدوري الاسباني
عمرو ابوبكر
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أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، على أهمية تحقيق التوازن المالي بين الأندية الإسبانية لضمان منافسة عادلة.


وأوضح خافيير تيباس خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش  على قناة «صدى البلد  »، أن الرابطة عملت على وضع خطط مالية صارمة تضمن قدرة الأندية على إبرام صفقات جديدة دون الإخلال باستقرارها المالي.


وشدد خافيير تيباس على أهمية استقطاب الاستثمارات في كرة القدم الإسبانية، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في تطوير اللعبة وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي، مؤكداً أن الرابطة تعمل جاهدة لجذب المستثمرين من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار في الأندية والمسابقات.


وأشارخافيير تيباس إلى أن تطوير البنية التحتية للكرة الإسبانية يعد أحد أهداف الرابطة الرئيسية، ويشمل ذلك تحسين الملاعب والمرافق التدريبية، بالإضافة إلى تطوير الحكام والكوادر الفنية والإدارية.


وواصل خافيير  تيباس، أن الأندية الإسبانية حققت تقدمًا ملحوظًا في خفض الديون المستحقة عليها للدولة، مؤكداً أن هذه الخطوة الإيجابية جاءت نتيجة للجهود التي بذلتها الأندية والرابطة لتطبيق إجراءات مالية صارمة.


وأثنى خافيير  تيباس على الدوري المصري، مشيرًا إلى أهمية تعزيز المنافسة بين الأندية المصرية، حيث دعا إلى ضرورة دعم الأندية مادياً وفنياً حتى تتمكن من المنافسة على المستوى القاري.


وأتم خافيير تيباس تصريحاته بالتأكيد على أهمية تبني نظام احترافي في إدارة الأندية المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في تطوير كرة القدم المصرية وجعلها أكثر تنافسية على المستوى العالمي.


 

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