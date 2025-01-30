مفاجأة.. بن شرقي تنازل عن 400 ألف دولار للانضمام إلى الأهلي

أكد الإعلامي إسلام صادق أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب محترف وليس من أبناء الزمالك ومن حقه اختيار العرض الأفضل بعد اقترابه من الانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري السابق سيحصل على 300 ألف دولار مقابل إعلان لإحدى الشركات في رمضان المقبل ".

وأضاف:" بن شرقي تنازل عن 400 ألف دولار لصالح الريان القطري للانضمام إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي وما أعلمه أن ممدوح عباس كان قد أتم اتفاقه مع بن شرقي للانضمام للزمالك هذا الموسم وغضب من طريقة التفاوض معه ".