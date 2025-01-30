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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة.. بن شرقي تنازل عن 400 ألف دولار للانضمام إلى الأهلي

بن شرقي
بن شرقي
عمرو ابوبكر
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أكد الإعلامي إسلام صادق أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب محترف وليس من أبناء الزمالك ومن حقه اختيار العرض الأفضل بعد اقترابه من الانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري السابق سيحصل على 300 ألف دولار مقابل إعلان لإحدى الشركات في رمضان المقبل ".

وأضاف:" بن شرقي تنازل عن 400 ألف دولار لصالح الريان القطري للانضمام إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي وما أعلمه أن ممدوح عباس كان قد أتم اتفاقه مع بن شرقي للانضمام للزمالك هذا الموسم وغضب من طريقة التفاوض معه ".

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