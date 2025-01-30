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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تمت.. مصدر يكشف عن صفقة من العيار الثقيل في الزمالك

الزمالك
الزمالك
عمرو ابوبكر
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كشف مصدر بنادي سموحة عن اقتراب المدافع محمد ربيعة لاعب نادي سموحة من الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب محمد ربيعة مدافع نادي سموحة في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "هناك جلسة جمعت اللاعب اليوم بمسؤولي الزمالك وتم الاتفاق على كافة البنود الخاصة بالعقد".

وأضاف: "محمد ربيعة وقع على الانضمام للزمالك لمدة ٣ مواسم".

وواصل: "الزمالك أنهى كل حاجه مع اللاعب محمد ربيعة وحاليا الزمالك يجهز العرض الرسمي لنادي سموحة للحصول على خدمات اللاعب".

واختتم: "نادي سموحة وفرج عامر وأحمد سامي مدرب الفريق لن يقفوا أمام محمد ربيعة ورغبته ويرحبون بانضمامه للأبيض في الميركاتو الجاري".

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