زي المطعم.. طريقة عمل الفول المطحون

الفول المطحون يستخدم في وصفات متعددة، مثل الطعمية (الفلافل) أو الفول المدمس الناعم. إليك طريقتان شائعتان لاستخدامه:
1. طريقة تحضير الفول المطحون للطعمية (الفلافل).
المكونات:
2 كوب فول مدشوش (مقشر ومجفف).
1 بصلة متوسطة مفرومة.
5 فصوص ثوم مهروس.
1/2 كوب كزبرة خضراء مفرومة.
1/2 كوب بقدونس مفروم.
1/2 كوب شبت مفروم.
1 ملعقة صغيرة كمون.
1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
ملح وفلفل حسب الرغبة.
زيت للقلي.
طريقة التحضير:
1. نقع الفول: اغسلي الفول المدشوش جيدًا ثم انقعيه في الماء لمدة 8 ساعات أو ليلة كاملة.
2. الطحن: صفي الفول من الماء واطحنيه في محضر الطعام مع البصل، الثوم، الكزبرة، البقدونس، والشبت حتى يصبح المزيج ناعمًا.
3. التتبيل: أضيفي الكمون، الكزبرة الجافة، البيكنج بودر، والملح والفلفل، ثم اخلطي جيدًا.
4. التشكيل والقلي: شكّلي العجينة إلى كرات أو أقراص واقليها في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية اللون.
5. التقديم: قدمي الفلافل ساخنة مع الطحينة أو الخبز العربي والخضراوات.
2. طريقة تحضير الفول المطحون للفول المدمس الناعم
المكونات:
2 كوب فول مجروش (مطحون خشن)
4 أكواب ماء
2 فص ثوم مهروس
1 ملعقة صغيرة كمون
ملح حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
عصير ليمونة
طريقة التحضير:
1. الطهي: ضعي الفول المجروش في قدر مع الماء واتركيه يغلي، ثم اخفضي النار واتركيه ينضج لمدة 45-60 دقيقة حتى يصبح طريًا.
2. الهرس: استخدمي الخلاط اليدوي لهرس الفول حتى يصبح ناعمًا.
3. التتبيل: أضيفي الثوم، الكمون، الملح، وزيت الزيتون، ثم حركي جيدًا.
4. التقديم: قدميه مع عصير الليمون، الطحينة، أو زيت الزيتون.