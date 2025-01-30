زي المطعم.. طريقة عمل الفول المطحون

الفول المطحون يستخدم في وصفات متعددة، مثل الطعمية (الفلافل) أو الفول المدمس الناعم. إليك طريقتان شائعتان لاستخدامه:

1. طريقة تحضير الفول المطحون للطعمية (الفلافل).

المكونات:

2 كوب فول مدشوش (مقشر ومجفف).

1 بصلة متوسطة مفرومة.

5 فصوص ثوم مهروس.

1/2 كوب كزبرة خضراء مفرومة.

1/2 كوب بقدونس مفروم.

1/2 كوب شبت مفروم.

1 ملعقة صغيرة كمون.

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

زيت للقلي.



طريقة التحضير:

1. نقع الفول: اغسلي الفول المدشوش جيدًا ثم انقعيه في الماء لمدة 8 ساعات أو ليلة كاملة.



2. الطحن: صفي الفول من الماء واطحنيه في محضر الطعام مع البصل، الثوم، الكزبرة، البقدونس، والشبت حتى يصبح المزيج ناعمًا.



3. التتبيل: أضيفي الكمون، الكزبرة الجافة، البيكنج بودر، والملح والفلفل، ثم اخلطي جيدًا.



4. التشكيل والقلي: شكّلي العجينة إلى كرات أو أقراص واقليها في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية اللون.



5. التقديم: قدمي الفلافل ساخنة مع الطحينة أو الخبز العربي والخضراوات.

2. طريقة تحضير الفول المطحون للفول المدمس الناعم

المكونات:

2 كوب فول مجروش (مطحون خشن)

4 أكواب ماء

2 فص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة كمون

ملح حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

عصير ليمونة



طريقة التحضير:

1. الطهي: ضعي الفول المجروش في قدر مع الماء واتركيه يغلي، ثم اخفضي النار واتركيه ينضج لمدة 45-60 دقيقة حتى يصبح طريًا.



2. الهرس: استخدمي الخلاط اليدوي لهرس الفول حتى يصبح ناعمًا.



3. التتبيل: أضيفي الثوم، الكمون، الملح، وزيت الزيتون، ثم حركي جيدًا.



4. التقديم: قدميه مع عصير الليمون، الطحينة، أو زيت الزيتون.