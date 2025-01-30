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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غير بن شرقي.. شوبير يكشف عن مفاجأة مدوية لجماهير الأهلي

شوبير
شوبير
يارا أمين
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كشف الإعلامي وحارس المرمى السابق أحمد شوبير، عن مفاجأة مدوية لجماهير الأهلي تحدث خلال ساعات. 

وقال شوبير  عبر برنامجه الاذاعي على اون سبورت اف ام، أن الأهلي سيعلن عن مفاجأة وإن لم تكن مفاجأتين اليوم.

وتابع أرجو الهدوء على مجلس إدارة نادي الزمالك، وتهنئة النادي الأهلي على حسن إدارته لموارده، ويجب على الناس شكره.

وكشفت تقارير صحفية عن دخول النادي الأهلي المصري في منافسة قوية مع عدة أندية أوروبية، أبرزها سيلتك الاسكتلندي، للتعاقد مع المهاجم الدنماركي من أصول فلسطينية، تامر باني عودة، لاعب نادي راندرز الدنماركي. 

وتبقى أيام قليلة على إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، ويبقى مصير تامر باني معلقا بين رغبة الأندية الأوروبية في ضمه وسعي الأهلي لتعزيز خط هجومه. 

وإذا قرر النادي المصري التحرك رسميًا لضمه، فقد نشهد صفقة جديدة تُضاف إلى قائمة الأسماء الفلسطينية التي ارتدت قميص القلعة الحمراء.

الزمالك الأهلي أحمد شوبير تامر باني سيلتك الاسكتلندي

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