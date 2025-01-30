أقوى من كريستيانو رونالدو.. مفاجأة للأهلي قبل كأس العالم للأندية

أكد الناقد الرياضي إسلام محمد، أن النادي الأهلي يسعى لانهاء صفقة قوية جدًا، وهذه الصفقة سيتظهر في كأس العالم للأندية، وأن إدارة الأهلي تسير في إتمام هذه الصفقة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، أن هذه الصفقة ستسعد جماهير النادي الأهلي بالكامل، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الحديث عنها.

وأوضح أن هذه الصفقة لاسم مميز، وقد تكون أقوى "كريستيانو رونالدو" وأن جماهير الأهلي أصبح سقف طموحها أعلى، وأن الجميع شاهد الصفقات الأخيرة، وأنه يطالب الجماهير بانتظار صفقة قوية خلال الأيام المقبلة.

كما أكد الناقد الرياضي إسلام محمد، أن هناك صفقة من العيار الثقيل لـ النادي الأهلي من أحد الأندية البترولية، وأن هذه الصفقة ستكون الصفقة الرابعة خلال هذا الموسم، وأن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتفاوض صباح اليوم مع هذا اللاعب وأن الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن هذه الصفقة.

وأوضح أنه بهذه الصفقة سيكون الأهلي قد انهى التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، و محمود حسن تريزيجيه، و مصطفى العش مدافع فريق زد".