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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بالمكونات.. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

الحواوشي
الحواوشي
ريهام قدري
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إذا كنتِ تودين تقديم أكلات سهلة لأولادك في الإجازة، نقدم لكِ طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.

أولا المكونات:

للعجين:

4 أكواب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت

ماء دافئ للعجن (حوالي كوب ونصف)


ثانيا للحشو:

1/2 كيلو لحم مفروم

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

1 ثمرة طماطم مفرومة ناعم (اختياري)

1 ثمرة فلفل أخضر مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة بهارات لحمة

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1/4 ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

2 ملعقة كبيرة زيت


ثالثا طريقة التحضير:

1. تحضير العجين:

في وعاء كبير، نخلط الدقيق مع الخميرة، السكر، والملح.

نضيف الزيت ثم نضيف الماء الدافئ تدريجيًا ونعجن حتى نحصل على عجينة ناعمة متماسكة.

نغطي العجين ونتركه ليختمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه.

2. تحضير الحشوة:

في وعاء، نخلط اللحم المفروم مع البصل، الطماطم، الفلفل، الثوم، والتوابل.

نضيف الزيت ونقلب الخليط جيدًا حتى تتجانس المكونات.

3. تشكيل الحواوشي:

نقسم العجين إلى كرات متوسطة الحجم.

نفرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح دائرة رقيقة.

نضع مقدارًا مناسبًا من الحشوة على نصف العجينة ثم نطوي النصف الآخر فوقها، ونضغط الأطراف جيدًا.

يمكن دهن الوجه بالقليل من الزيت أو الزبدة لإعطاء لون ذهبي جميل.

4. الطهي:

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

نضع الحواوشي في صينية مدهونة بالزيت، وندخله الفرن لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج ويحمر الوجه.

يمكن تسوية الحواوشي على الطاسة مع قليل من الزيت وتقليبه حتى ينضج من الجانبين.

5. التقديم:

يقدم الحواوشي ساخنًا مع المخلل، الطحينة، والبطاطس المقلية.

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