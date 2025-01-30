تشكيل أهلي جدة ضد العروبة في الدوري السعودي.. فيرمينو يقود الهجوم

أعلن الألماني ماتياس يايسله، مدرب أهلي جدة لمواجهة العروبة، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل أهلي جدة ضيفًا على العروبة في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “العروبة”.

تشكيل أهلي جدة ضد العروبة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - روجيرو إيبانيز - ديميرال - سعد بالعبيد

خط الوسط: زياد الجهني - جابري فيجا - رياض محرز

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو - إيفان توني - فراس البريكان

ويحتل أهلي جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، متأخرًا بـ3 نقاط عن النصر.

في المقابل، يتواجد العروبة في المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة.

يذكر أن لقاء الدور الأول بين أهلي جدة والعروبة في الدور الأول بمسابقة الدوري السعودي، انتهى بفوز الأهلي بهدفين دون رد.