سفيرنا في كرواتيا يودع منتخب اليد ويؤكده فخره بما قدمه الفراعنة في المونديال

غادر منتخب مصر الأول لكرة اليد كرواتيا في طريق العودة الي الوطن بعد نجاح كبير والعودة بإنجاز لم يتحقق منذ ٢٤ عام في بطولات العالم لكرة اليد والمركز الخامس في بطولة التي أقيمت بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وحرص سفير مصر في كرواتيا أيمن ثروت علي استمرار مسلسل الدعم وتواجد خلال مغادرة منتخبنا وتوديع بعثتنا فردا فرد ، والتأكيد علي فخره بما قدمه أحفاد الفراعنة في بطولة العالم في كرواتيا والذكرة الطيبة التي تركوها للجميع.

ومن جانبه حرص رئيس بعثتنا الكابتن خالد فتحي علي توجيه الشكر للسفير أيمن ثروت علي دعمه ومساندته لمنتخبنا طوال مشوار البطولة من الاستقبال حتي والوداع.