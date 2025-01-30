إقبال جماهيري على جناح هيئة الكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا كبيرًا من الجمهور، حيث توافد الزوار من مختلف الفئات العمرية للاستفادة من الإصدارات المتنوعة التي تقدمها الهيئة بأسعار مناسبة.



تنوع الإصدارات عامل جذب رئيسي

يضم جناح الهيئة عددًا كبيرًا من العناوين في مختلف المجالات، من الأدب والتاريخ والفلسفة إلى الدراسات النقدية وكتب الأطفال، وتشهد سلاسل طلبًا متزايدًا، نظرًا لقيمتها العلمية وسعرها المدعم.

إقبال كبير من الشباب والباحثين

لم يقتصر الإقبال على فئة معينة، بل شهد الجناح حضورًا مكثفًا من الطلاب والباحثين والعائلات.

فعاليات ثقافية تضيف إلى الزخم

إلى جانب بيع الكتب، ينظم جناح الهيئة ندوات وفعاليات ثقافية بحضور كبار الأدباء والمفكرين، ما يجعله ليس مجرد مساحة للبيع، بل منصة ثقافية حقيقية تعزز من دور الكتاب في نشر الوعي.

يتميز البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بتنوع فعالياته التي تغطي مختلف مجالات المعرفة، موزعة على القاعات المخصصة داخل المعرض، ومنها: القاعة الرئيسية، القاعة الدولية، الصالون الثقافي، قاعة فكر وإبداع، ديوان الشعر، وقاعة العرض. كما يضم البرنامج أنشطة خاصة بالأطفال وأخرى فنية، تلبي اهتمامات الزوار بمختلف أعمارهم.

يشارك في فعاليات البرنامج الثقافي نخبة من الكُتاب والمفكرين من مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية، مما يضفي طابعًا عالميًا على المعرض ويجعله منصة للتبادل الثقافي والمعرفي.