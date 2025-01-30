قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لا ناجين من حادثة تصادم الطائرتين وسبب التصادم مجهول
بعد إطلاق سراحه.. لحظة وصول الأسير الفلسطيني موسى العجلوني لمنزله بالقدس
تشريح في المقابر.. النيابة تستخرج جثة طفلة البدرشين والطبيب الشرعي يفحصها
ترامب: لا ناجين من حادث اصطدام الطائرتين في واشنطن
موعد أول ظهور لـ أشرف بن شرقي في مباريات الأهلي
استعدادات حكيم لأولى حفلاته بعد قرار اعتزاله الغناء
أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بشكل مفاجئ.. والإجراءات التي يجب اتباعها
رئيس وزراء العراق: نعتز بالتجربة الرائدة للقطاع الخاص المصري
بن شرقي ولا مين.. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة عالمية
وسط هتافات وترحيب.. الأسرى الفلسطينيون المحررون يصلون إلى رام الله
ردا على الأهلي.. 5 صفقات جديدة على رادار الزمالك بالميركاتو الشتوي
انتبهوا.. الأرصاد تُحذر من طقس غير مستقر غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة الأندية تعلن عقوبات صارمة في الجولة العاشرة بالدوري

الاهلي
الاهلي
عمرو ابوبكر
×

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، العقوبات الخاصة بالجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة، وشملت العقوبات عدة قرارات انضباطية ضد لاعبين وأندية، جاءت بناءً على التقارير الرسمية لمباريات الجولة.

وجاءت العقوبات كالتالي ..

مباراة الأهلي وبيراميدز:

توقيع غرامة مالية على الأهلي بقيمة 100,000 جنيه، مع لفت نظر، بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

إيقاف كريم حافظ رمضان سيف الدين مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد الشناوي مباراة واحدة مع غرامة 5000 جنيه لنفس السبب.

إيقاف أحمد توفيق (بيراميدز) مباراتين مع غرامة 5000 جنيه بسبب الطرد للعب الخشن.

تغريم نادي بيراميدز 50 ألف جنيه لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء وحمراء خلال اللقاء.

مباراة غزل المحلة وسيراميكا :

إيقاف محمد علي بن حموته (غزل المحلة) مباراة واحدة، مع تغريمه 5000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة حرس الحدود ومودرن سبورت

توقيع غرامة مالية على حرس الحدود بقيمة 10,000 جنيه بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني لمدة خمس دقائق.

مباراة المصري وإنبي:

منع دكتور محمود مسعد الشحات (طبيب المصري) من مرافقة الفريق لمباراة واحدة، مع لفت نظر وتغريمه 15,000 جنيه بسبب اعتراضه على قرارات الحكم.

مباراة البنك الأهلي وبتروجيت:

إيقاف محمود صابر محمد (البنك الأهلي) مباراتين مع تغريمه 5000 جنيه بسبب الطرد نتيجة اللعب العنيف.

مباراة سموحة وزد أف سي:

إيقاف دوكوا فرانشكو دودو (سموحة) مباراة واحدة مع تغريمه 5000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

وأكدت الرابطة في ختام بيانها أنه سيتم تطبيق المادة 54 من لائحة دوري Nile الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين، مع متابعة مدى التزام الأندية بالعقوبات المقررة.

الزمالك الاهلي رابطة الاندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 في جميع المحافظات

أمح الدولي

حقيقة وفاة المشجع الأهلاوي أمح الدولي

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الأول .. برقم الجلوس

الزمالك

نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده من أجل الانضمام إلى الأهلي

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة من 3 ابتدائي لـ 2 ثانوي|ظهرت مجاناً

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

الاهلي

خبر صادم لجماهير الأهلي حول الصفقة الجديدة

أشرف بن شرقي

خلال ساعات.. مفاجأة جديدة بشأن صفقة أشرف بن شرقي بالأهلي

ترشيحاتنا

بوابة الأزهر الالكترونية

رابط نتيجة الشهادية الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2025 برقم الجلوس

جناح الأزهر بمعرض الكتاب

إقبال كبير من الزوار للمشاركة في ورش العمل المميزة بجناح الأزهر بمعرض الكتاب.. صور

جانب من الفعاليات

جناح الأزهر في يومه السابع بمعرض الكتاب.. فعاليات تعليمية وتربوية للأطفال والطلاب

بالصور

للمشاركة في احتفالية "يدوم الفرح".. محافظ الشرقية يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي

محافظ الشرقية ووزيرة التضامن
محافظ الشرقية ووزيرة التضامن
محافظ الشرقية ووزيرة التضامن

حرقت 557 سعرا في يوم.. ياسمين صبري تشارك الجمهور سر رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

هكذا تظهر ياسمين عبد العزيز في مسلسل "وتقابل حبيب" في رمضان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بالمكونات.. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

الحواوشي
الحواوشي
الحواوشي

فيديو

محمد صلاح

محمد صلاح باق في ليفربول أم ينتقل لـ الهلال السعودي؟.. اعرف التطورات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

شديد البرودة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

الذهب يتراجع .. أعرف سعر الأعيرة المختلفة والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد