ليه بتعملوا كدا .. تطورات مثيرة يكشف عنها شقيق أمح الدولي | خاص

كشف محمد التحيوي شقيق أمح الدولي مشجع النادي الأهلي، حقيقة الأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بوفاة أمح بعد صراع مع المرض.

وقال شقيق أمح خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري إن، أخيه تعرض لوعكة صحية شديدة أدت لنقله للمستشفى وهو الآن في فترة علاج لا يعلم مدتها.

وأضاف التحيوي: لا نعلم لماذا يتداول البعض أخبار وفاة المشاهير دون تحري الدقة، هذا الأمر يزعج المقربين بشكل غير عادي.

وأكمل: أمح في فترة علاج وحالته الصحيه ليست جيدة ولكنه لم يفارق الحياة ويتجاوب معنا بشكل جيد.

ومن جانبه صرح أحد المقربين لأسرة أمح، أن السوشيال ميديا ليس لها رقيب وتداول الأخبار عليها دون وجود مصدر حقيقي أمر غير مقبول.