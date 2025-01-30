فتح تعزي حماس في استشهاد محمد الضيف

نعت حركة فتح استشهاد القائد محمد الضيف (أبو خالد) قائد هيئة أركان كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس والشهداء الأبطال القادة في كتائب القسام " مروان عيسى (ابو البراء) وغازي ابو طماعة(ابو موسى) ورائد ثابت والقائد رافع سلامة ( ابو محمد ) واحمد الغندور (ابو انس) وايمن نوفل ( ابو احمد ) .

وقالت فتح في بيان : بكل آيات الفخر والاعتزاز ومعاني الإصرار والصمود، ننعى في حركة فتح الانتفاضة إلى شعبنا الفلسطيني في كل ساحات الوطن وخارجه، وإلى أمتنا العربية والإسلامية، الشهداء القادة في كتائب عز الدين القسام الذين استشهدوا في معركة الشرف والعزة معركة الدفاع عن المسجد الاقصى وعن كرامة الامة العربية والاسلامية، بعد حياة حافلة بالعطاء الجهادي والتضحية والإبداع في المقاومة ضد العدو الصهيوني امتدت لأكثر من ربع قرن.

واضافت الحركة : نعزّي إخواننا في حركة المقاومة الاسلامية حماس، ونشيد بالأداء البطولي لوحدة الميدان للمقاومة الباسلة في قطاع غزّة، ردّاً على عدوان الاحتلال ودفاعاً عن شعبنا.

وختمت حماس قائلة : نؤكد على الوحدة والتلاحم الميداني بدعم من شعبنا الفلسطيني في معركة (طوفان الاقصى)، حتّى ردع الاحتلال ووقف عدوانه ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك وكل فلسطين.