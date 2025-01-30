رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة| بالدرجات خلال ساعات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة تظهر خلال ساعات على موقع بوابة التعليم الأساسية على موقع محافظة القاهرة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة تنتظر اعتماد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر ، خلال ساعات استعدادا لظهورها رسميا.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط ننتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة من المقرر أن يظهر على بوابة التعليم الأساسية على موقع محافظة القاهرة من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

وعلى رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة يتاح للطالب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس وليس بالرقم القومي.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. بالدرجات

تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بالدرجات وليس بالألوان أو التقديرات.

حيث يتاح لكل طالب على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة ، درجاته في المواد الأساسية ، ودرجاته في المواد غير الأساسية ، ومجموعه الكلي في الترم الأول.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

يتاح لطلاب الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة ، الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس فقط وليس بالاسم ولا بالرقم القومي.

حيث يطلب رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة من الطالب ادخال رقم الجلوس بشكل صحيح ثم الضغط على زر عرض النتيجة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. خدمة مهمة للطلاب

كما يمكن يتيح رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة للطالب إمكانية استخراج بيان نجاح للشهادة الإعدادية ، إلكترونيا باللغتين العربية والإنجليزية باستخدام الرقم لقومي أو رقم الجلوس في حالة "العام الجاري" ويتم ملء البيانات المطلوبة لاستخراج البيان.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 .. تعليمات عاجلة

تلقت جميع كنترولات الشهادة الإعدادية ، تعليمات مشددة بضرورة مراعاة كافة المعايير من الشفافية والدقة في التصحيح قبل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 ، مع التأكيد على عدم المساس بمصلحة الطالب وإعطائه حقه كاملا .

كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية ، بضرورة مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات ، وعدم استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 لأي طالب في مصر قبل اعتمادها بشكل رسمي من المحافظ.

كما نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة الالتزام بكافة إجراءات إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.