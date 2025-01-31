انطلاق الدورة 14 من مهرجان حكاوي لفنون الطفل.. و6 عروض بالإسكندرية وأسوان

انطلقت فعاليات مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل في نسخته الرابعة عشر في على المسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية، مساء الخميس.

وتم تكريم عدد من النجوم الصغار وأبرزهم منى أحمد زاهر، ولاڤينا نادر، ومنذر مهران، وآدم وهدان بجانب ضيفتي شرف المهرجان وهما الفنانة نورهان والفنانة هلا رشدي علي المسرح الفلكي، وقامت بتكريمهم دعاء سرحان رئيسة المهرجان، بحضور مينا ناجح مدير المهرجان.



بجانب القاهرة، يسافر المهرجان في دورته الحالية إلى محافظتي الاسكندرية وأسوان، ويقدم المهرجان ستة عروض بجانب الورش والندوات.

عرض من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو عرض "ثلاثية رقص معاصر "لفرقة چودي سبرلينج/ تايم لابس دانس. وعرضان من المملكة المتحدة، وهما عرضي "نُسُج الصِغَر" و"راديو الخبراء الصغار"، وعرض من فرنسا وهو عرض "بالتجربة والخطأ".. هذا بجانب عرضين من مصر، هما عرض "زكي"وعرض "صندوق حكايات جحا"، وهو من إنتاج مركز أفكا للفنون، مُنظّم المهرجان.



تتيح العروض في هذه النسخة المجال للأطفال للتعرّف على العديد من الفنون المسرحية المختلفة من رقص وحكي ومسرح السيرك.



