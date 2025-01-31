أحمد بلال: الأهلي في صفقاته ينظر لكأس العالم للأندية



أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ينتظر في صفقات فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لبطولة كأس العالم للأندية.



وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" أهداف الأهلي في الميركاتو الشتوي مختلف عن الزمالك، لأنه يستعد لكأس العالم للأندية".

وتابع:" الأهلي يسعي لعمل فريق قوي يتوج ببطولة إفريقيا، والوصول لأبعد مدى في كأس العالم للأندية، بعد ضم تريزيجيه، وبن شرقي، جراديشار، وهي صفقات ليست للدوري المصري، لأن الدوري في المتناول بالنسبة للأهلي".

وشدد:" مد القيد الإفريقي، من الوارد أن يكون في غير صالح علي معلول، لأن النادي من الوارد أن يضم لاعب أجنبي خلال الفترة القادمة، وأنا أتمنى استمرار اللاعب".

وأضاف:" علي معلول، كان يحصل على مستحقاته من محبين من خارج النادي، وأتعجب من كولر بسبب رفضه منح اللاعب فرصة بعد عودته من الإصابة".

وعن مباراة الزمالك وبيراميدز قال:" مدرب بيراميدز يتوتر في مبارياته أمام الأهلي والزمالك، ويكون هناك أخطاء في التشكيل، ولا يخوض المباراة بالتشكيل الصح، وتغييراته تكون غريبه، ومباراة اليوم صعبه على الفريقين".

وأتم:" إدارة الزمالك محطوطه تحت ضغط في مباراة اليوم، وفي حالة الخسارة ستكون كارثة على الإدارة".